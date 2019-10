Artsen en ziekenfondsen stellen voor om niet langer de geneesmiddelen tegen alzheimer terug te betalen omdat ze onvoldoende werken. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Le Soir.

Vanaf 1 juli zullen patiënten die net te horen hebben gekregen dat ze aan alzheimer lijden, niet meer kunnen rekenen op de terugbetaling van geneesmiddelen tegen de ziekte. Dat is althans wat het Verzekeringscomité voorstelt, een commissie binnen de ziekteverzekering (Riziv) met vertegenwoordigers van artsen en ziekenfondsen. De maatregel is onderdeel van het budgetvoorstel voor 2020. Volgende week stemt de Algemene Raad van het Riziv definitief over het voorstel. Intussen hebben de Christelijke Mutualiteiten (CM) de procedure al opgestart om de terugbetaling van de alzheimermiddelen te herzien.

De medicatie tegen de ziekte van Alzheimer ligt al een hele tijd onder vuur. Zo stopte de Franse overheid midden 2018 met de terugbetaling nadat de onafhankelijke Haute Autorité de Santé had geconcludeerd dat de beschikbare geneesmiddelen tegen alzheimer niet of zeer weinig werkzaam zijn.

Bij de ziekenfondsen is te horen dat ze geen "harde" stopzetting willen, eerder een uitdoofscenario. Patiënten die vandaag alzheimermiddelen krijgen, mogen op terugbetaling blijven rekenen. "Maar er mogen geen nieuwe patiënten meer bijkomen", zegt Anne Hendrickx, die het dossier bij de Socialistische Mutualiteiten volgt.