De verplichte aanvullende ziekenfondsverzekering wordt dit jaar gemiddeld 3,1 procent duurder, blijkt donderdag uit een navraag van De Standaard. Veel nieuwe voordelen komen daarvoor niet in de plaats.

Wie zich aansluit bij een regulier ziekenfonds, moet daar ook een aanvullende verzekering bijnemen. Die geeft recht op een waslijst aan terugbetalingen, waaronder brillenglazen, remgeld voor kinderen, orthodontie, psychologische begeleiding en ostheopathie. Voor die dienstverlening betaalt een Vlaming in 2020 gemiddeld 89,68 euro per jaar, blijkt uit een navraag van De Standaard. Dat is 3,1 procent meer dan in 2019. De stijging ligt een pak boven de inflatie (1,3 procent).

Symbio is met een bijdrage van 131,76 euro het duurst, gevolgd door het Onafhankelijk Ziekenfonds en Partena. De Limburgse afdeling van de Socialistische Mutualiteiten is met 76,80 euro de goedkoopste, maar tekent wel voor de grootste prijsstijging.

Ondanks de prijsstijging bieden de ziekenfondsn niet veel nieuwe voordelen aan. "Eigenlijk is er geen ruimte voor nieuwigheden", zegt Jürgen Constandt, algemeen directeur van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds. "Dat merk ik ook bij de conculega's."

De ziekenfondsen hebben de afgelopen beleidsperiode een aanzienlijke daling van de toelage voor administratiekosten moeten slikken. De basisdotatie is gedaald, terwijl de lonen, de ziekte-uitgaven en het aantal Belgen gestegen zijn. Ziekenfondsen compenseren een deel van de besparingen via de ledenbijdragen, stelt Constandt vast.