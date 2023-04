Zelfstandigen kunnen vanaf nu via een wetenschappelijke zelfscan achterhalen of ze risico lopen op burn-out of mentaal in het rood zitten. Het initiatief, uitgewerkt door verzekeringsfonds Acerta en preventiedienst Idewe, kadert in het plan van minister van Zelfstandigen David Clarinval om het toenemend aantal mentale problemen bij zelfstandigen aan te pakken.

Uit een recente enquête van Acerta blijkt dat slechts één op de drie zelfstandigen zich momenteel mentaal echt goed voelt. Het aantal gevallen van burn-out en depressie bij zelfstandigen is ook al een aantal jaren aan het stijgen, onder meer door de coronacrisis. Daarom lanceren het sociaal verzekeringsfonds en Idewe vandaag/donderdag een gratis zelfscan rond mentaal welzijn in ons land, speciaal gericht op zelfstandigen. Op basis van de resultaten krijgt de zelfstandige een programma op maat om aan zijn welzijn te werken.

Via de website www.zelfstandigezonderstress.be vinden zelfstandigen een korte vragenlijst. Na het invullen daarvan, krijgen ze een persoonlijk rapport met de resultaten en advies op maat. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om tips om beter te leren omgaan met stresssituaties, workshops met andere zelfstandigen over het vinden van een goede work-life balans en tips om met onzekerheden om te gaan. Tot slot kunnen zelfstandigen ook kiezen voor één-op-één consultaties om te werken aan hun mentale gezondheid.

Minister van Zelfstandigen David Clarinval kaartte in het verleden al aan dat mentaal welzijn bij zelfstandigen nog te vaak een blinde vlek is. De federale overheid trok daarom in september vorig jaar drie keer 300.000 euro uit voor drie projecten om het mentaal welzijn van zelfstandigen op te krikken. De zelfscan van Acerta en Idewe is daar één van. Het kabinet van Clarinval zegt erg tevreden te zijn met de tool, "omdat die op maat van de zelfstandige is, rekening houdt met de specificiteit van de verschillende beroepen en laagdrempelig is".

"Met het federale actieplan ter bevordering van de mentale veerkracht op de werkvloer maken we het onderwerp van mentaal welzijn op de werkvloer bespreekbaar, ook voor zelfstandigen. Te vaak wordt er voorbijgegaan aan hoe anders zelfstandigen in het professionele leven staan dan werknemers", aldus Clarinval. Het project wordt, samen met de twee andere projecten, in het najaar geëvalueerd.

