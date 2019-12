Sinds kort kan je met je tandproblemen terecht bij een mondhygiënist, een nieuw paramedisch beroep dat nauw samenwerkt met de tandarts en de mond-, kaak- en aangezichtschirurg. Maar voor welke zorg kan je bij deze nieuwkomer aankloppen?

Een kwart van de Belgen gaat niet jaarlijks naar de tandarts. Dat heeft uiteenlopende redenen: van drempelvrees tot wachtlijsten. Intussen zijn in juni de eerste mondhygiënisten afgestudeerd. Zij kunnen zowel tandartstaken overnemen als aan preventieve mondzorg doen. "Op die manier hopen we de wachttijden terug te dringen en mensen van hun angst voor de tandarts af te helpen", verduidelijkt mondhygiënist en praktijklector (Hogeschool UCLL) Jasmine Vervoort. Ook in ziekenhuizen gaan mondhygiënisten aan de slag in het mond-, kaak- en aangezichtschirurgieteam (MKA). En verder ook in woon-zorgcentra, scholen en instellingen.

