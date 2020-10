Yoghurt is erg voedzaam en laat zich makkelijk zelf bereiden! Een gezonde, ecologische en spaarzame reflex.

Technisch gezien is yoghurt gewoon melk waarin zich twee specifieke bacteriën - streptococcus thermo-philus en lactobacillus bulgaricus - hebben ontwikkeld. Die drie ingrediënten volstaan om yoghurt tot een van de meest voedzame levensmiddelen te kronen. De voorbije jaren is de lijst met de bewezen voordelen almaar langer geworden. Yoghurt levert calcium, vitaminen uit de B-groep en hoogwaardige eiwitten, houdt je darmflora in topvorm of herstelt die na een antibioticakuur, bevordert de darmtransit en verzacht buikkrampen. Recent onderzoek lijkt aan te geven dat yoghurt eveneens de symptomen van een aantal inflammatoire darmziekten terugdringt. Verder slaat ook de behandeling van een maaginfectie met H. pylori - de bacterie verantwoordelijk voor de meeste maagzweren - beter aan bij patiënten die yoghurt eten.

Zo begin je eraan

Om zelf yoghurt te maken, hoef je alleen streptococcus thermophilus en lactobacillus bulgaricus toe te voegen aan melk, om het mengsel vervolgens in optimale omstandigheden te laten fermenteren. Yoghurt bereiden is echt kinderspel: je roert de inhoud van een pot zo vers mogelijke natuuryoghurt uit de winkel onder een liter lauwe volle melk en verdeelt het mengsel vervolgens over brandschone glazen potjes. Die zet je dan in een yoghurtmaker. Of in de oven, want veel moderne ovens beschikken over een fermenteer- of zelfs yoghurtfunctie.

Heeft je oven die functie niet? Verhit het mengsel dan tot 40-50°C - niet heter, want dan bestaat de kans dat je de nuttige bacteriën doodt - door de oven twee uur lang op de laagste temperatuur te zetten en de potjes vervolgens een hele nacht in de uitgeschakelde oven, met de deur dicht, te laten staan. De volgende ochtend zet je de potjes yoghurt dan in de koelkast.

Bestaat er een risico op besmetting met andere, ziekmakende bacteriën? Als je een pak UHT-melk gebruikt, is dat risico normaal gezien onbestaande. Nog een laatste tip: om je voordeel te halen uit de troeven van zelfgemaakte yoghurt, eet je die het best zo snel mogelijk op. Na enkele dagen is de yoghurt nog altijd eetbaar, maar bevat hij minder levende bacteriën.

Met dank aan Serge Pieters, professor dieetleer, Haute Ecole Léonard de Vinci

