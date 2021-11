Mensen die gebruik maken van een vals Covid Safe Ticket of een vals Passagier Lokalisatie Formulier, zullen meteen voor de correctionele rechtbank gedagvaard worden en riskeren daar een gevangenisstraf. Dat heeft het College van procureurs-generaal beslist, zo meldt woordvoerster Ann Schoonjans.

Sinds het begin van de coronapandemie heeft het College van procureurs-generaal richtlijnen uitgevaardigd die vastleggen hoe de inbreuken op de coronamaatregelen moeten vervolgd worden. Na het laatste Koninklijk Besluit van 28 oktober en de algemene invoering van het Covid Safe Ticket zijn die richtlijnen opnieuw aangepast.

"Wat het toezicht op de naleving van de regels inzake Covid Safe Tickets betreft, zal de focus gelegd worden op de organisatoren en uitbaters van evenementen en voorzieningen", zegt Ann Schoonjans. "De politie moet erop toezien dat de organisatoren en uitbaters wel degelijk verifiëren dat hun bezoekers over een Covid Safe Ticket beschikken. Uitbaters en organisatoren die deze wettelijke verplichting met de voeten treden, zullen een minnelijke schikking van 750 voorgelegd krijgen."

Voor mensen die gebruik maken van een vals Covid Safe Ticket of een vals Passagier Lokalisatie Formulier, zal het openbaar ministerie strenger zijn.

Correctioneel

"Gelet op de bijzondere ernst van deze inbreuken, aangezien het gezondheidsbeleid staat of valt met de echtheid van deze documenten, zullen deze personen onmiddellijk voor de correctionele rechtbank worden gedagvaard", klinkt het. "Uitzonderlijk kan de procureur des Konings richtlijnen uitvaardigen waarbij een onmiddellijke minnelijke schikking van 750 euro wordt voorgesteld. Bij weigering of niet betaling zal evenwel ook tot dagvaarding worden overgegaan."

Daarnaast zal er ook streng gecontroleerd worden op het correct gebruik van mondmaskers, zeker op het openbaar vervoer. Wie verzuimt of weigert een mondmasker te gebruiken, zal een onmiddellijke minnelijke schikking van 250 euro krijgen, aldus nog het College van procureurs-generaal.

