De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt voor de toenemende coronamoeheid bij de bevolking in Europa. Ze roept de regeringen in Europa op om de vinger aan de pols te houden.

"Sinds de uitbraak van het virus in Europa acht maanden geleden hebben de burgers grote offers gebracht om de verspreiding van covid-19 in te dijken. Dit heeft ons allen uitgeput, om het even waar we wonen of wat we doen. Onder die omstandigheden is het makkelijk en vanzelfsprekend om apathie, demotivatie en vermoeidheid te voelen", meldt de Belg Hans Kluge, de regionaal directeur van de WHO.

Kluge benadrukt dat de vermoeidheid in heel Europa toeneemt en in sommige gevallen tot boven de 60 procent uitkomt. Hij meent wel dat het mogelijk is om een nieuwe impuls te geven aan de inspanningen om de covid-19-uitdagingen waar we voor staan aan te pakken. Daarvoor dringt de WHO er bij de regeringen op aan om de vinger aan de pols te houden, samen te werken met de gemeenschappen en te zorgen voor een creatieve nieuwe aanpak in de strijd tegen de pandemie. Ze heeft daarvoor ook een kader opgesteld. "Een moedige aanpak, met empathie aan de basis, zal ons door deze crisis krijgen", luidt het.

