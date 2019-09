De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) trekt ten strijde tegen valse informatie over vaccinatie die verspreid wordt op het internet. Die fake berichten - op Facebook bijvoorbeeld - 'zijn zo besmettelijk en gevaarlijk als de ziektes zelf die het helpt te verspreiden', zei dokter Tedros Adhanom Ghebreyesus, drecteur-generaal van het WHO, op de Global Vaccination Summit in Brussel.

Dokter Tedros Adhanom Ghebreyesus bond in zijn openingsspeech de kat aan de bel: 'Desinformatie over vaccinatie heeft zich verspreid in ontwikkelde landen in Europa, de VS, Canada en anderen, maar ook in minder ontwikkelde landen zoals Pakistan en Congo, waardoor de strijd tegen polio en ebola in gevaar komt. De recente aankondigingen door Pinterest en Facebook dat ze gebruikers zullen leiden naar nauwkeurige en betrouwbare informatie over vaccins is zeer welkom en een goed begin. Er moet meer worden gedaan.'

Een vertegenwoordiger van Facebook, Jason Hirch, manager Openbaar Beleid van het bedrijf, was aanwezig op de top in de Charlemagne Building in het Europees kwartier in Brussel. Hij vertelde tijdens een panelgesprek wat Facebook concreet doet om hoaxen over vaccinatie tegen te gaan. 'We nemen dat heel serieus. Wanneer we bijvoorbeeld een vals bericht vinden dat vaccins autisme zouden veroorzaken, dan pakken we dat aan. Bij herhaaldelijke berichten van die strekking, nemen we actie tegen de Facebookgroep of -pagina waar die berichten op gepost worden. Die pagina zal niet één van de eerste pagina's zijn die opduikt in Facebookzoekresultaten. De inhoud gaan we niet suggereren aan Facebookgebruikers. Advertenties van antivaccinbeweging gaan we weigeren.'

Enerzijds optreden tegen valse info en anderzijds correcte info promoten, dat lijkt de bedoeling te zijn van de sociale netwerksite. Hirch: 'We willen betrouwbare informatie over vaccinatie belichten. We willen mensen informatie van hoge kwaliteit bezorgen door te linken naar websites van de Wereldgezondheidsorganisatie.' In hetzelfde panelgesprek nam gezondheidsminister Maggie De Block het woord over de toegankelijkheid van vaccins in ons land. 'Bij ons is er een goede toegankelijkheid en terugbetaling', zei ze in een interview. 'Belangrijk, want vaccins redden elke minuut vijf levens. Maar ook in Franstalig België en Brussel hebben we een uitbraak van mazelen gehad bij mensen die hun kinderen niet vaccineren en daar moeten we tegenin gaan.'

Dat deed Commissievoorzitter Juncker ook. 'Hier riskeren mensen hun leven en dat van anderen door vaccins te weigeren. Sommigen spelen niet het spel van preventie en spelen met vuur.'

Terwijl er in armere landen een gebrek is aan vaccins. Wereldgezondheidsdirecteur Ghebreyesus: 'Eén op de tien kinderen die vandaag geboren worden, krijgen niet de basisvaccinaties.' Oplossing hiervoor moet komen van 'politiek engagement, innovatie, samenwerking en investeringen' volgens de directeur-generaal van het WHO.