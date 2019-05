WHO geeft tips om risico op dementie te verminderen: veel bewegen en niet roken

Het risico op dementie kan beperkt worden door fysiek actief te blijven en niet te roken. Dat is de raad van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geeft op basis van zijn eerste rapport met richtlijnen over dementie. Elk jaar komen er tien miljoen nieuwe dementiepatiënten bij.

Fysiek actief blijven en niet roken, dat is de belangrijkste boodschap van de WHO. Het VN-agentschap adviseert voorts dat men het nodige doet om overtollig vet te bestrijden door genoeg lichaamsbeweging te nemen. Naast overgewicht spelen ook diabetes en hoge bloeddruk een rol bij het verlies van de mentale capaciteiten. "Een actieve levensstijl bevordert de gezondheid van het brein", zegt de WHO, die zich hiervoor baseert op grootschalige studies over dementie en de ziekte van Alzheimer. Supplementen van vitamine B en E worden daarentegen niet aanbevolen voor het op peil houden van de geestelijke gezondheid. Momenteel hebben 50 miljoen mensen dementie en dat aantal zal verdrievoudigen tot 152 miljoen tegen het jaar 2050. Het ouder worden is de belangrijkste factor bij het verlies van de cognitieve vaardigheden, maar dementie is niet onontkoombaar, heet het in de richtlijnen van de WHO. Veel alcohol drinken, een ongezond dieet volgen en depressief zijn worden genoemd als belangrijke risicofactoren.