Wetenschappers van de Université catholique de Louvain (UCLouvain), de universiteit van Louvain-la-Neuve, zijn erin geslaagd dankzij een nieuw geneesmiddel herval en uitzaaiingen van een menselijke borstkanker te voorkomen bij muizen.

De molecule MitoQ, de basis van het geneesmiddel, werd al bij de mens getest tijdens een klinische fase I-studie en blijkt weinig toxisch (misselijkheid en braken). Binnenkort wordt de molecule getest voor fases II en III. Het onderzoek toont aan dat hervallen en uitzaaiingen, de belangrijkste oorzaken van mortaliteit bij kanker, doeltreffender kunnen worden voorkomen.

"Dat we uitzaaiingen zouden kunnen blokkeren, hadden we verwacht", zegt onderzoeker Pierre Sonveaux. "Maar recidieven van de kanker voorkomen, dat was een complete verrassing."

Met MitoQ, een geneesmiddel dat voor andere ziekten dan kanker werd ontwikkeld, kon in combinatie met klassieke chemotherapie in 80 procent van de gevallen het ontstaan van uitzaaiingen worden voorkomen bij muizen die drager waren van menselijke borstkanker. En in 75 procent van de gevallen werden lokale recidieven van borstkanker voorkomen. Bij de meeste onbehandelde muizen daarentegen recidiveerde en metastaseerde de kanker.

In België worden 1.000 patiënten per jaar getroffen door triple-negatieve borstkanker, die 10 tot 15 procent van alle borstkankers uitmaakt. Ongeveer de helft van de patiëntes zal lokale recidieven en uitzaaiingen ontwikkelen, ongeacht de behandeling. Voor hen zou het nieuwe geneesmiddel op termijn kunnen bijdragen om die twee gebeurtenissen te voorkomen.

