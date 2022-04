Wetenschappers van de KU Leuven en UHasselt zijn erin geslaagd een 3D-model te ontwikkelen van tandstamcellen. Dat heeft de Leuvense universiteit donderdag bekendgemaakt.

Ondanks het feit dat tanden erg belangrijk zijn bij gewone activiteiten zoals eten en spreken, is er over de menselijke tand nog relatief weinig bekend. Een reden daarvoor is het feit dat bepaalde menselijke tandstamcellen moeilijk in het laboratorium op te kweken zijn, in tegenstelling tot die van knaagdieren bijvoorbeeld.

Het onderzoeksteam van KU Leuven-professor Hugo Vankelecom ontwierp daarom, in samenwerking met UHasselt, een 3D-onderzoeksmodel met stamcellen uit het dentaal follikel, een vliesje dat rond menselijke tanden zit die nog niet zijn uitgekomen. Het voordeel daarvan is dat de oorspronkelijke eigenschappen van de gebruikte stamcellen betrouwbaar worden weergegeven.

De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Cellular and Molecular Life Sciences.

"We kunnen als het ware een klein stukje van ons lichaam nabootsen in het labo en gebruiken als leermodel", verduidelijkt professor Vankelecom. "Door gebruik te maken van tandstamcellen, kunnen we vanuit dit model andere cellen van onze tanden laten ontwikkelen, zoals ameloblasten die verantwoordelijk zijn voor de aanmaak van tandglazuur."

Het is de onderzoekers effectief gelukt om vanuit hun 3D-model ameloblasten te maken, die schade aan het tandglazuur op een natuurlijke manier kunnen herstellen. Daardoor zou een tandarts in de toekomst geen synthetische pasta meer moeten gebruiken om gaatjes in tanden op te vullen.

Ook in andere sectoren kan het model toepassingen hebben. Zo zou het de voedingsindustrie kunnen helpen bij onderzoek naar het effect van bepaalde voedingsmiddelen op tandglazuur, of producenten van tandpasta om de bescherming en verzorging te optimaliseren. "We willen dit model ook combineren met andere types tandstamcellen, om op die manier ook andere tandstructuren, en uiteindelijk een volledige biologische tand te ontwikkelen", zegt Vankelecom.

Ondanks het feit dat tanden erg belangrijk zijn bij gewone activiteiten zoals eten en spreken, is er over de menselijke tand nog relatief weinig bekend. Een reden daarvoor is het feit dat bepaalde menselijke tandstamcellen moeilijk in het laboratorium op te kweken zijn, in tegenstelling tot die van knaagdieren bijvoorbeeld.Het onderzoeksteam van KU Leuven-professor Hugo Vankelecom ontwierp daarom, in samenwerking met UHasselt, een 3D-onderzoeksmodel met stamcellen uit het dentaal follikel, een vliesje dat rond menselijke tanden zit die nog niet zijn uitgekomen. Het voordeel daarvan is dat de oorspronkelijke eigenschappen van de gebruikte stamcellen betrouwbaar worden weergegeven.De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Cellular and Molecular Life Sciences."We kunnen als het ware een klein stukje van ons lichaam nabootsen in het labo en gebruiken als leermodel", verduidelijkt professor Vankelecom. "Door gebruik te maken van tandstamcellen, kunnen we vanuit dit model andere cellen van onze tanden laten ontwikkelen, zoals ameloblasten die verantwoordelijk zijn voor de aanmaak van tandglazuur."Het is de onderzoekers effectief gelukt om vanuit hun 3D-model ameloblasten te maken, die schade aan het tandglazuur op een natuurlijke manier kunnen herstellen. Daardoor zou een tandarts in de toekomst geen synthetische pasta meer moeten gebruiken om gaatjes in tanden op te vullen.Ook in andere sectoren kan het model toepassingen hebben. Zo zou het de voedingsindustrie kunnen helpen bij onderzoek naar het effect van bepaalde voedingsmiddelen op tandglazuur, of producenten van tandpasta om de bescherming en verzorging te optimaliseren. "We willen dit model ook combineren met andere types tandstamcellen, om op die manier ook andere tandstructuren, en uiteindelijk een volledige biologische tand te ontwikkelen", zegt Vankelecom.