Zowel de ernst als de frequentie van chronische nierziekten wordt sterk onderschat. Naar schatting één miljoen Belgen vertoont tekens van nierschade en 9 van de 10 van hen zijn zich hier niet van bewust. Nochtans is vroegtijdig nierschade vaststellen niet moeilijk: met eenvoudig urine-onderzoek bij de huisarts kan het makkelijk worden opgespoord.

De rol van de nieren is even belangrijk als die van het hart of de longen, maar toch wordt hun belang vaak over het hoofd gezien. Ze filteren de afvalstoffen uit het bloed en verwijderen ze via de urine. Bovendien zorgen ze voor een heel precieze regeling van de samenstelling van de lichaamsvochten. Door die fijne regeling kunnen al de andere organen in optimale omstandigheden functioneren. Wanneer de nieren niet meer goed werken lukt dit minder goed waardoor vervolgens ook problemen ontstaan in andere organen zoals het hart en de bloedvaten. Mensen met een chronische nierziekte lopen daarom een veel hoger risico op hart- en vaatziekten en zelfs op vroegtijdig overlijden.

Onderzoek toont aan dat 1 op de 10 Belgen tekens van nierschade vertoont. Chronische nierschade verloopt sluipend en veroorzaakt weinig lichamelijke klachten tot erg laat in het verloop van de ziekte. In de cruciale vroege stadia is minder dan 5% van de mensen met nierproblemen zich ervan bewust dat zij aan de aandoening lijden. Hierdoor gaan veel kansen voor succesvolle behandeling en preventie verloren.

Oorzaken

De twee meest voorkomende oorzaken van chronische nierziekte zijn diabetes type 2 en chronische hoge bloeddruk, die samen verantwoordelijk zijn voor bijna 60% van de gevallen.

Ook leeftijd speelt mee, met de jaren neemt het risico op het ontwikkelen van chronische nierziekte toe. Daarom is het belangrijk dat ouderen zeker eens per jaar naar hun nieren laten kijken. Dit kan door middel van een eenvoudig urineonderzoek bij de huisarts.

Indien de ziekte tijdig wordt vastgesteld, kan een aangepaste behandeling worden opgestart. Patiënten wordt aangeraden niet te roken, zoutarm te eten en dagelijks te bewegen. Ook kunnen medicijnen de progressie van chronische nierziekte vertragen. Met aangepaste behandeling kan het verloop van nierschade gunstig worden beïnvloed en zo nierdialyse of transplantatie worden voorkomen. Ook het risico op vroegtijdig cardiovasculair overlijden kan worden verlaagd.

9 maart: Wereldnierdag Om het bewustzijn rond nierschade te vergroten, organiseren de beroepsorganisaties van nefrologen (NBVN en GNFB) een radiocampagne van 9 tot 15 maart. Iedereen zal worden opgeroepen om bij de huisarts een urinetest te laten afnemen. Op donderdag 9 maart, Wereldnierdag, zal Manneken Pis in Brussel als boegbeeld van de campagne, het goede voorbeeld geven. Hij zal het publiek motiveren om een urinestaal af te laten nemen bij de huisarts. Nefrologen zullen ter plaatse aanwezig zijn om toelichting te geven en vragen te beantwoorden van media en voorbijgangers. Meer informatie: www.zorgvoorjenieren.be.

