Op 30 mei wordt internationaal Wereld MS-Dag gevierd. De dag staat in het teken van de onzichtbare symptomen en hun impact op de levenskwaliteit. MS-Liga Vlaanderen en Move to Sport vzw brengen in het Zuiderpershuis Antwerpen de problematiek tot leven.

Multiple Sclerose is een ongeneeslijke, chronische aandoening van het centrale zenuwstelsel. MS brengt een scala aan zichtbare en onzichtbare symptomen met zich mee. "Vooral over de onzichtbare beperkingen heerst nog veel onbegrip, ook al is de impact op de levenskwaliteit van personen met MS vaak groot", vertelt Luc De Groote van MS-Liga Vlaanderen. "Problemen zoals pijn, spierspasmen, extreme vermoeidheid, troebel zicht en een verminderde blaasfunctie zijn niet onmiddellijk kenbaar, maar kunnen wel ernstig invaliderend zijn."

Op 29 mei organiseert Move to Sport vzw in samenwerking met MS-Liga Vlaanderen een themadag over de onzichtbare symptomen. De dag start met een academische zitting waarin verschillende experten de thematiek behandelen. Daarna brengen personen met MS de symptomen tot leven op het podium. "Een actieve levensstijl en elke vorm van bewegen zijn belangrijk voor personen met MS ook al zijn de opties soms beperkt", aldus Paul Van Asch van Move to Sport. "Daarom brengen zij hun verhaal in dans, schilderkunst, woord, fotografie en video."