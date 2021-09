Op 21 september wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor de ziekte van Alzheimer, de meest voorkomende oorzaak van dementie. Dit jaar werd voor het eerst in bijna twintig jaar een nieuw geneesmiddel goedgekeurd, maar of het patiënten ook echt zal helpen, daar zijn experts het niet over eens. VIB haalt in oktober heel wat internationale toppers uit het veld naar Leuven voor een wetenschappelijk congres.

De cijfers zijn confronterend: tot één op drie ouderen zal vroeg of laat dement worden, in de meeste gevallen omwille van alzheimer. En omdat we met z'n allen langer leven, komt de ziekte ook steeds vaker voor. Naast de enorme persoonlijke en familiale impact, vormt alzheimer daardoor ook een steeds grotere maatschappelijke uitdaging.

'Tenzij we er iets aan doen,' aldus prof. Bart De Strooper, alzheimeronderzoeker aan het VIB-KU Leuven Centrum voor Hersenonderzoek & directeur van het Dementia Research Institute in het VK. Met De Strooper in Leuven en Christine Van Broeckhoven in Antwerpen behoort het alzheimeronderzoek van VIB al decennia tot de wereldtop. De twee waren pioniers in dit onderzoeksveld, dat intussen lokaal en ook internationaal sterk gegroeid is.

Het taboe ebt stilaan weg

De Strooper: 'Het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer staat niet stil. Het taboe ebt stilaan weg, er is meer aandacht voor de ziekte en eindelijk ook meer middelen voor onderzoek.'

Die extra financiering is broodnodig, want onderzoekers en farmaceutische bedrijven beten hun tanden de afgelopen jaren stuk op een ziekte die complexer bleek dan veel onderzoekers aanvankelijk vermoedden.

Een nieuw geneesmiddel

Toch is er nieuwe hoop: voor het eerst in bijna 20 jaar keurden de Amerikaanse autoriteiten deze zomer een nieuw geneesmiddel goed: aducanumab, merknaam Aduhelm, van het Zwitserse bedrijf Neurimmune. Het is meteen het allereerste alzheimer-medicijn dat het ziekteproces zelf aanpakt.

De beslissing kwam voor veel experts als een verrassing, want eerder adviseerde het expertencomité van het geneesmiddelenagentschap nog tegen de goedkeuring. Er zou onvoldoende bewijs zijn dat aducanumab alzheimerpatiënten wel degelijk kan helpen.

Meer weten? Op 27 en 28 oktober organiseert VIB 'New Horizons in Alzheimer's Disease': een internationaal congres waar experts hun nieuwste ontdekkingen delen. Ook het brede publiek is welkom. Op woensdagavond 27 oktober zal Roger M Nitsch, CEO van Neurimmune en ontwikkelaar van aducanumab een publieke lezing geven (Engelstalig). Toegang is gratis, maar inschrijven is wel verplicht. De lezing wordt mogelijk gemaakt mede dankzij de steun van de Stichting Alzheimer Onderzoek.

