Zowel ons mentale welzijn als hoe we cognitief functioneren wordt door verschillende factoren beïnvloed. Ook de omgeving waarin we wonen en leven speelt daarbij quasi zeker een rol. Maar hoe werkt dat nu precies en welke omgevingen zijn heilzaam voor de rust in ons hoofd. Een nieuwe studie zoekt proefpersonen om dat fenomeen uit te pluizen.

Dat we meer zen worden van een uitzicht op een kabbelende golfslag, uitgestrekte stranden of ongerepte bossen, lijkt logisch. Eerdere onderzoeken gaven bijvoorbeeld al aan dat kustbewoners de eigen gezondheid beter inschatten dan die van landgenoten die het zonder zicht op zee moeten stellen. Verschillende mechanismen zouden die inschatting kunnen verklaren. Zo biedt de kust meer afleiding, wat gunstig is voor de geestelijke gezondheid. Daarnaast stimuleert wonen aan zee wandelen en andere fysieke activiteit en is er de relatieve afwezigheid van industrie en verkeer, wat voor minder stress en luchtvervuiling zorgt.

Experiment

Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en de Universiteit Gent lanceren nu een nieuw project om via virtuele realiteit na te gaan welke effecten omgevingen hebben op onze emoties, ons denkvermogen en ons zenuwstelsel. De onderzoekers willen in kaart brengen wat omgevingen teweeg brengen via experimenten met een virtual reality bril, aangevuld met vragenlijsten en fysiologische metingen zoals hartslag, hersengolven, ademhaling, huidtemperatuur, bloeddruk,en spierspanning. We reageren immers continu op de omgevingen waarin we ons bevinden. Die kunnen dus onze geestelijke gezondheid beïnvloeden, zowel op een positieve als een negatieve manier.

Landschap

De deelnemers worden via een VR bril blootgesteld aan verschillende omgevingen, waarbij telkens voor, tijdens en na metingen worden gedaan. Zij kunnen op die manier zelf ervaren wat de omgeving bij hen persoonlijk teweegbrengt. De studie, die deel uitmaakt van het project 'Uitzicht', beoogt nuttige inzichten op te leveren voor therapeuten en gezondheidswerkers. Die zouden daarmee aan de slag kunnen om nieuwe behandelingen uit te werken om het mentale welzijn te bevorderen. Aan de andere kant kan dit ook informatie opleveren voor landschapsplanners. Wanneer we weten welke omgevingen gunstig zijn, zou de geestelijke gezondheid een boost kunnen krijgen door de inrichting van de leefomgeving aan te passen.

VLIZ en UGent zoeken Nederlandstalige deelnemers tussen 18 en 65 jaar voor deze studie. Meer info over het onderzoek en deelname? www.uitzicht.org.

