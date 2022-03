De link tussen onze darmbacteriën en onze mentale gezondheid vormt sinds enkele jaren onderwerp van doorgedreven onderzoek. Dat levert steeds meer aanwijzingen op dat aandoeningen zoals een depressie mee beïnvloed worden vanuit onze darmflora. De samenstelling van die darmbacteriën is cruciaal. Fenomenen zoals reflux kunnen die samenstelling grondig verstoren.

Hoger slapen en voeding

Maagzuur dat terugloopt via de slokdarm is een vervelende kwaal die vrij frequent voorkomt. Mogelijk zijn de gevolgen ervan verder reikend dan tot nu toe aangenomen. Uit enkele onderzoeken is naar voor gekomen dat mensen met reflux vaker dan gemiddeld af te rekenen hebben met mentale aandoeningen zoals angsten en depressies. Doordat het maagzuur omhoog vloeit komt het in contact met de slokdarmbacteriën. Gunstige bacteriën zouden door het maagzuur meer worden uitgeschakeld. Maagzuur beïnvloedt zo de evenwichtige samenstelling van de slokdarmbacteriën en dat heeft op zijn beurt gevolgen voor de darmflora. Beide maken onderdeel uit van de spijsvertering en zijn met elkaar gelinkt. Teveel maagzuur doet ook het aantal levende bacteriën afnemen en heeft zo ook effecten op de afweerreactie in de darmen. De relatie tussen angst en depressie en maagzuur is complex en werkt in twee richtingen. Want onder meer hoge niveaus van stress en angst kunnen op hun beurt de maagzuurproductie doen aanzwengelen.Heb je regelmatig last van zure oprispingen, dan kan je ook zelf wat ondernemen om de klachten te bestrijden. Een eenvoudige maatregel is het verhogen van het hoofdeinde van je bed met zo'n 10 cm om zuurbrand tegen te gaan. Probeer 's avonds niet te laat te eten en neem beter verschillende lichtere maaltijden verspreid over dag dan twee of drie copieuze. Kies ook liever voor losse dan strakke kleding rond de taille.Sommige voedingsmiddelen kunnen reflux verergeren zoals citrusvruchten, alcohol, tomaten, koffie, uien, kruiden, vet of gebakken voedsel, chocolade en munt. Toch vormen ze ook onderwerp van discussie, aangezien de effecten individueel sterk kunnen verschillen. Ook wetenschappelijk is het (nog) niet aangetoond dat het mijden van deze producten refluxklachten effectief verminderen.