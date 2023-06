Anders dan teken en muggen steken wespen alleen wanneer ze zich bedreigd voelen, en niet omdat ze uit zijn op ons bloed.

"Als insecteneters interesseert hen dat niet. Bovendien zijn ze nuttig, als verdelger van onder meer muggen en vliegjes", vertelt entomoloog Wim Van Bortel (ITG). Door hun voorliefde voor zoet ontpoppen wespen zich wel regelmatig tot grote pretbedervers van zomerfeesten en barbecues.

Meestal geeft een wespensteek een lokale reactie op de huid. Dat kan je ontsmetten en eventueel behandelen met ijs of een cortisonezalf tegen jeuk. Bij allergische reacties zoals zwelling van de keel, ademhalingsproblemen, flauwte moet je meteen naar spoed. "Wie dat eenmaal meemaakte loopt veel kans dat dit zich herhaalt bij een volgende steek. Dan draag je tijdens de zomer best altijd een adrenalinepen bij je. Wespen kunnen wel geen ziektekiemen overdragen", vertelt dr. Ula Maniewski-Kelner.

Zo hou je ze van je terras:

-Plaats wespenvangers verderop in de zon zoals een schaaltje met zoete vloeistof of vul hiermee een petfles waarvan de bovenste helft wordt afgesneden en omgekeerd op de onderste wordt geplaatst. De wespen verdrinken zichzelf erin.

-Verbrand gemalen koffie in een schaaltje.

-Bied ze een alternatief: plaats achteraan je tuin een 'tafeltje' met rottend fruit zoals een appel of pruim. Daar zijn de wespen lang zoet mee.

-Draag liever geen felle kleuren, en mijd sterke geuren zoals parfum, alcohol, zweet. Wespen zijn er tuk op.

Aziatische exoot Sinds enkele jaren krijgen gewone wespen het gezelschap van de invasieve Aziatische hoornaar, die qua kleuren (voorpoten met gele uiteinden) verschilt van de Europese hoornaar. "Die staat op de lijst van te bestrijden exoten omdat hij hele bijenkasten leegrooft maar naar mensen toe zijn deze wespensteken niet gevaarlijker."

"Als insecteneters interesseert hen dat niet. Bovendien zijn ze nuttig, als verdelger van onder meer muggen en vliegjes", vertelt entomoloog Wim Van Bortel (ITG). Door hun voorliefde voor zoet ontpoppen wespen zich wel regelmatig tot grote pretbedervers van zomerfeesten en barbecues.Meestal geeft een wespensteek een lokale reactie op de huid. Dat kan je ontsmetten en eventueel behandelen met ijs of een cortisonezalf tegen jeuk. Bij allergische reacties zoals zwelling van de keel, ademhalingsproblemen, flauwte moet je meteen naar spoed. "Wie dat eenmaal meemaakte loopt veel kans dat dit zich herhaalt bij een volgende steek. Dan draag je tijdens de zomer best altijd een adrenalinepen bij je. Wespen kunnen wel geen ziektekiemen overdragen", vertelt dr. Ula Maniewski-Kelner.Zo hou je ze van je terras:-Plaats wespenvangers verderop in de zon zoals een schaaltje met zoete vloeistof of vul hiermee een petfles waarvan de bovenste helft wordt afgesneden en omgekeerd op de onderste wordt geplaatst. De wespen verdrinken zichzelf erin.-Verbrand gemalen koffie in een schaaltje.-Bied ze een alternatief: plaats achteraan je tuin een 'tafeltje' met rottend fruit zoals een appel of pruim. Daar zijn de wespen lang zoet mee.-Draag liever geen felle kleuren, en mijd sterke geuren zoals parfum, alcohol, zweet. Wespen zijn er tuk op.