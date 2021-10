De Algemene Professionele Opticiens- en Optometristenbond van België (APOOB) organiseert van 9 tot 16 oktober voor de 17e keer de 'Week van het Zien'. Tijdens de campagneweek kan iedereen zijn ogen laten screenen bij een van de 200 deelnemende leden in ons land.

Opticiens en optometristen merken volgens de vakvereniging al jaren op dat onze ogen er gemiddeld op achteruitgaan ten gevolge van de toegenomen "schermtijd". De lockdowns en quarantaines zouden dat effect nog versneld en versterkt hebben. Door het vele binnen zitten steeg het aantal gevallen van myopie (bijziendheid) nog meer dan andere jaren. Toch kan er nog veel schade worden voorkomen, klinkt het.

Wat is myopie? Myopie is een afwijking van het oog waarbij een min-bril nodig is om scherp te zien. Dit komt doordat de oogbol te lang is. Hierdoor valt het brandpunt van de lichtstralen die het oog in schijnen vóór het netvlies in plaats van erop en dit zorgt voor een onscherp beeld. Myopie is geen nieuw fenomeen. In 2000 was ongeveer 23% van de wereldbevolking myoop. Als we deze weg blijven volgen en geen inspanningen doen om dit terug te drijven, wordt tegen 2050 maar liefst 50% van de wereldbevolking myoop.

"Voldoende water drinken bijvoorbeeld, en minder koffie, om te voorkomen dat je ogen uitdrogen", luidt het advies van de APOOB. "Een goed houvast is ook de 20-20-2 regel: voor elke 20 minuten intense schermtijd, moet je 20 seconden ver wegkijken om je ogen te ontspannen. Die laatste 2 staat voor 2 uur buiten spelen, maar dat is uiteraard voor kinderen bedoeld, al is buitenlucht en -licht voor iedereen heilzaam. We kunnen thuisleren ook beter niet op een laptop/PC doen, maar via een projector of tv-scherm wat verderaf."

Tijdens de "Week van het Zien" kan je alvast bij deelnemende opticiens en optometristen terecht voor een vrijblijvende screening. De stap naar zo'n specialist zetten we nog te weinig, klinkt het bij de APOOB.

Op www.weekvanhetzien.be staat een overzicht van alle deelnemende zaken.

Opticiens en optometristen merken volgens de vakvereniging al jaren op dat onze ogen er gemiddeld op achteruitgaan ten gevolge van de toegenomen "schermtijd". De lockdowns en quarantaines zouden dat effect nog versneld en versterkt hebben. Door het vele binnen zitten steeg het aantal gevallen van myopie (bijziendheid) nog meer dan andere jaren. Toch kan er nog veel schade worden voorkomen, klinkt het."Voldoende water drinken bijvoorbeeld, en minder koffie, om te voorkomen dat je ogen uitdrogen", luidt het advies van de APOOB. "Een goed houvast is ook de 20-20-2 regel: voor elke 20 minuten intense schermtijd, moet je 20 seconden ver wegkijken om je ogen te ontspannen. Die laatste 2 staat voor 2 uur buiten spelen, maar dat is uiteraard voor kinderen bedoeld, al is buitenlucht en -licht voor iedereen heilzaam. We kunnen thuisleren ook beter niet op een laptop/PC doen, maar via een projector of tv-scherm wat verderaf."Tijdens de "Week van het Zien" kan je alvast bij deelnemende opticiens en optometristen terecht voor een vrijblijvende screening. De stap naar zo'n specialist zetten we nog te weinig, klinkt het bij de APOOB.Op www.weekvanhetzien.be staat een overzicht van alle deelnemende zaken.