Tijdens de twaalfde Week van de Valpreventie, van 24 april tot en met 30 april, organiseert het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen een informatiecampagne om ouderen en hun omgeving te informeren hoe ze valpartijen en de pijnlijke gevolgen ervan kunnen voorkomen. Deze editie staat volledig in het teken van beweging, waaronder regelmatig wandelen.

Ongeveer 30 tot 50 procent van de ouderen valt minstens één keer per jaar. De gevolgen van een val zijn ernstig en kunnen onder andere gepaard gaan met breuken, kneuzingen en verstuikingen, valangst, depressie, sociale isolatie en hoge zorgkosten. Daarom is het extra belangrijk om dergelijke pijnlijke valpartijen te voorkomen.

Deze editie staat in het teken van beweging. Vaak denken veel ouderen dat ze niet kunnen vallen als ze niet bewegen. "Het tegendeel is echter waar: rust roest!", zegt de organisatie. "We weten dat, naast aandacht voor problemen met bloeddruk, duizeligheid, zicht en andere risicofactoren, inzetten op extra beweging kan helpen ter preventie van valpartijen bij ouderen. Het houdt de gewrichten soepel, versterkt botten en spieren, verbetert het evenwicht en zorgt dat mensen langer zelfstandig dagelijkse taken kunnen uitvoeren", zegt professor Koen Milisen, voorzitter van het expertisecentrum.

Voor deze editie werden nieuwe wandelgidsen ontwikkeld gericht op ouderen, hun familie, welzijnsmedewerkers en lokale besturen. Daarin wordt stilgestaan bij veilig schoeisel, het correct gebruik van rollators en wandelstokken, maar ook een beweeg-weekplanning en verschillende wandelweetjes komen aan bod, klinkt het. Bovendien zullen 'Vliegende Reporters' tijdens deze campagneweek Vlaanderen doorkruisen om beweeginitiatieven in beeld te brengen.

De Week van de Valpreventie is een initiatief van het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen in samenwerking met het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo's. Meer informatie over de Week van de Valpreventie kan je vinden op www.valpreventie.be.

Ongeveer 30 tot 50 procent van de ouderen valt minstens één keer per jaar. De gevolgen van een val zijn ernstig en kunnen onder andere gepaard gaan met breuken, kneuzingen en verstuikingen, valangst, depressie, sociale isolatie en hoge zorgkosten. Daarom is het extra belangrijk om dergelijke pijnlijke valpartijen te voorkomen.Deze editie staat in het teken van beweging. Vaak denken veel ouderen dat ze niet kunnen vallen als ze niet bewegen. "Het tegendeel is echter waar: rust roest!", zegt de organisatie. "We weten dat, naast aandacht voor problemen met bloeddruk, duizeligheid, zicht en andere risicofactoren, inzetten op extra beweging kan helpen ter preventie van valpartijen bij ouderen. Het houdt de gewrichten soepel, versterkt botten en spieren, verbetert het evenwicht en zorgt dat mensen langer zelfstandig dagelijkse taken kunnen uitvoeren", zegt professor Koen Milisen, voorzitter van het expertisecentrum.Voor deze editie werden nieuwe wandelgidsen ontwikkeld gericht op ouderen, hun familie, welzijnsmedewerkers en lokale besturen. Daarin wordt stilgestaan bij veilig schoeisel, het correct gebruik van rollators en wandelstokken, maar ook een beweeg-weekplanning en verschillende wandelweetjes komen aan bod, klinkt het. Bovendien zullen 'Vliegende Reporters' tijdens deze campagneweek Vlaanderen doorkruisen om beweeginitiatieven in beeld te brengen.De Week van de Valpreventie is een initiatief van het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen in samenwerking met het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo's. Meer informatie over de Week van de Valpreventie kan je vinden op www.valpreventie.be.