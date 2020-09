We lopen het coronavirus vooral op het werk of op school op, en steken vervolgens onze gezinsleden aan. Dat blijkt uit onderzoek van het Agentschap Zorg & Gezondheid. "Wie ziek is, moet zich thuis echt afzonderen." Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

In de periode van 30 augustus tot en met 5 september kwamen er dagelijks gemiddeld 502 infecties bij (+13 procent). Ook het aantal ziekenhuisopnames zit in de lift: afgelopen week waren dat er gemiddeld 21 per dag (+28 procent). Volgens het Agentschap Zorg & Gezondheid toont contact- en brononderzoek aan dat er een rechtstreeks verband is met de heropstart van de scholen en de bedrijven na de zomervakantie. Omdat het virus zich in veel gevallen ook binnen het gezin verder verspreidt, roept het agentschap nog eens op om je in geval van ziekte zoveel mogelijk af te schermen van je huisgenoten. Besmettingsclusters gelinkt aan de horeca of aan sport zijn er voorlopig amper vastgesteld.

Met het veelgeplaagde contactonderzoek loopt het steeds beter, zo wijzen de statistieken van Zorg & Gezondheid uit. In de week van 28 augustus tot en met 3 september kon 88 procent van de covid-19-patiënten bereikt worden. Gemiddeld gaven zij de persoonsgegevens van vier contacten door. Het agentschap kijkt ondertussen reikhalzend uit naar de komst van de app voor contact tracing. Die zit in de testfase en wordt eind deze maand gelanceerd. "Dan zetten we weer een belangrijke stap vooruit."

