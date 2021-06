Bijna alle mannen boven de 45 jaar krijgen er mee te maken: prostaatklachten. Een prostaatvergroting komt heel vaak voor en jaarlijks krijgen ook heel wat mannen de diagnose prostaatkanker. Bepaalde voedingsmiddelen kunnen bijdragen aan de conditie van je prostaat.

Zo is het van belang om veel fruit te eten die antioxidanten bevatten. Verschillende onderzoeken hebben een verband gevonden tussen het dagelijks eten van minstens twee stukken fruit en het verkleinen van de kans op prostaatkanker. Ook de fructose in fruit zou bijdrage aan een gezonde prostaat. Blauwe bessen, frambozen, aardbeien, bramen en pruimen zijn rijk aan antioxidanten. Ook in appels, peren, bananen en meloenen zitten antioxidanten, maar in veel mindere mate dan in het eerder genoemde fruit.

Lycopeen

Ook in veel groenten zitten stoffen die beschermen tegen prostaatkanker. Vooral tomaten en broccoli zijn volgens onderzoekers erg gezond. De stof lycopeen, die tomaten hun rode kleur geeft, zou de groei van kankercellen kunnen remmen en ze zelfs kunnen vernietigen. Lycopeen zit in verschillende soorten groenten en ook fruit, maar in tomaten is de concentratie het hoogst. Tomatensaus en andere tomatenproducten zijn waarschijnlijk nog effectiever dan rauwe tomaten, omdat er door het koken meer lycopeen vrijkomt. Ook in boerenkool, bloemkool, spruitjes en spinazie zitten veel stoffen die beschermend werken.

Bewegen

Niet alleen met je voeding kun je iets doen, ook regelmatig bewegen draagt bij aan het voorkomen van prostaatklachten. Uit onderzoek is gebleken dat mannen die vaak sporten 30 procent minder kans hebben op het krijgen van prostaatproblemen dan mannen die niet of zelden bewegen. Daarnaast is ook de kans op het krijgen van erectieproblemen kleiner.

Selenium

Ook de stof seleen of selenium biedt bescherming tegen het ontstaan van prostaatkanker. Selenium is in bijna alle voedingsmiddelen aanwezig. Het gehalte aan selenium in plantaardige producten hangt af van de hoeveelheid selenium in de bodem. Bronnen van selenium zijn: volkoren brood, eigeel, schaal- en schelpdieren, noten en zilvervliesrijst. De rijkste voedingsbron is vis. De maximale veilige dosis is 300 microgram per dag. In hogere dosis is selenium giftig. Het is echter quasi onmogelijk om via de voeding teveel selenium binnen te krijgen.

Bron: Gezondheidsnet.nl

