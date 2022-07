Een steek van een paardenvlieg (ook steekvlieg of daas genoemd) kan behoorlijk vervelend zijn en je vakantieplezier voor een stukje vergallen. Deze vliegen zijn snel en zeer agressief. Zij voeden zich met het bloed van dieren en de mens. Wat te doen als je bent gebeten?

Een beet van een paardenvlieg kan vervelende klachten veroorzaken zoals pijn, jeuk en zwelling. Alleen de vrouwtjes bijten en zuigen uw bloed. Dat gebeurt nadat ze gepaard hebben: ze gaan direct op zoek naar eiwitrijk bloed om hun eitjes te laten rijpen. Paardenvliegen dragen vaak parasieten en ziektekiemen met zich mee, dus een beet is niet ongevaarlijk.

Paardenvliegen komen het meeste voor buiten de grote steden, met name in agrarische gebieden, waar ze een kwelgeest vormen voor varkens, koeien, honden en vanzelfsprekend ook paarden.

© Getty Images/iStockphoto

Hoe zien ze eruit?

De paardenvlieg is een grote, donkere, harige vlieg. Soms heeft ze felgekleurde vlekken. Deze vliegende monstertjes zijn ongeveer 1 cm tot 2,5 cm groot. De vrouwelijke vliegen hebben twee vlijmscherpe snijbladen die je huid doorboren. Daarom voel je de beet van een daas ook daadwerkelijk. Ze gebruikt daarna een sponsachtig deel van de mond om bloed op te zuigen. Dit is pijnlijker en effectiever dan een muggenbeet, die plaatsvindt via een naaldvormige mond. Paardenvliegen kunnen ook door kleding heen steken, iets waar muggen te klein en zwak voor zijn.

Mannelijke vliegen zijn ongevaarlijk en nagenoeg vegetarisch: ze bijten niet en drinken alleen nectar van bloemen of fruit.

De symptomen na een beet

Pijn . Het hele gebied van de beet doet pijn. Er komen bovendien vaak jeukende, rode bultjes op. Rond de beet treedt een schijfvormige, rode zwelling op.

. Het hele gebied van de beet doet pijn. Er komen bovendien vaak jeukende, rode bultjes op. Rond de beet treedt een schijfvormige, rode zwelling op. Allergische reactie . Ben je allergisch voor de beet van een paardenvlieg, dan kun je nog ergere uitslag krijgen. Ook netelroos, piepende ademhaling, gezwollen oogleden en lippen zijn mogelijk.

. Ben je allergisch voor de beet van een paardenvlieg, dan kun je nog ergere uitslag krijgen. Ook netelroos, piepende ademhaling, gezwollen oogleden en lippen zijn mogelijk. Infectie. Had de paardenvlieg parasieten of ziektekiemen bij zich, dan kan er een infectie ontstaan.

Wat te doen na een beet?

Maak het gebied van de beet goed schoon en ontsmet het wondje.

Duw er een washandje met enkele ijsblokjes, een nat kompres of een coolpack op.

Bedek de wond tegen infectie.

En vooral: niet krabben!

Wanneer moet je contact opnemen met een huisarts?

Contact opnemen met de (huis)arts is aan te raden als:

de klachten blijven aanhouden na 2 dagen

de wond ontstoken is

de beet plaatsvond in je gezicht of keel

het opgezwollen gebied groter is dan 10 cm

je koorts of griepachtige symptomen hebt

je moeite hebt met slikken of ademhalen

je moet braken, duizelig bent of dreigt het bewustzijn te verliezen

