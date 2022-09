Een paar dagen geleden ben je teruggekomen van een heerlijke zonnige vakantie en je huid heeft een mooi zomers tintje gekregen. Na het douchen zie je ineens de vellen op je benen. En ook je schouders krijgen het patroon van een schildpad. Weg zomergevoel.

Als je de huid blootstelt aan ultraviolette straling uit zonlicht vormen de pigmentcellen in de huid melanine. Dit pigment zorgt ervoor dat uv-straling wordt geabsorbeerd en gereflecteerd. Op die manier beschermt de huid zichzelf tegen de schadelijke straling die in de huid doordringt.

Bruin kleurtje

Hoe langer je wordt blootgesteld aan uv-straling, des te meer melanine produceer je en des te bruiner word je. Daarnaast treedt er bij regelmatige blootstelling aan zonlicht een verdikking van de opperhuid op. Samen met de melanine kan die verdikking zorgen voor een bescherming van de huid tot factor 20.

Een lichte huid maakt minder melanine aan dan een donkere huid en verbrandt daarom sneller. Ook kleine kinderen vormen bijna geen melanine, waardoor er te weinig pigment ontstaat om voldoende bescherming te bieden. Ook als je meer melanine aanmaakt, bereikt je lichaam op een bepaald moment een punt van verzadiging. En dan verbrand je.

Vervellen

Meestal verbrandt alleen de bovenste laag (hoornlaag) van de huid. Dit merk je in eerste instantie aan roodheid en gevoeligheid en vervolgens aan vervellen. Dit kan vier tot zeven dagen duren. Bij een ernstigere verbranding, kun je last krijgen van blaren. Vaak is de vervelling dan ook heftiger.

Vervellen is eigenlijk niets anders dan dat beschadigde huid plaats moet maken voor nieuwe gezonde. De hele bovenste laag huid laat los. Dit proces kun je niet tegengaan.

Zelf doen

Een huid die vervelt, jeukt meestal behoorlijk. Maar blijf eraf! Door te krabben maak je het alleen maar erger en kun je zelfs littekens veroorzaken. Scrubben of het lostrekken van hangende vellen is over het algemeen ook geen aanrader. Zeker bij een verbrande huid heb je kans op infecties. Dep jezelf na het douchen ook voorzichtig droog met een zachte handdoek: wrijf zeker niet te hard.

Vervolgens kun je de aangedane huid eventueel nog een beetje koelen met komkommer, yoghurt of theezakjes. De huid heeft in ieder geval baat bij een vochtinbrengende crème, bijvoorbeeld met aloë vera. Zorg ook dat je voldoende water drinkt. Dit komt het herstel en de nieuwe huid ten goede.

Wil je tijdens of na het vervellen weer de zon in: pas dan extra op. De nieuwe huid is nóg gevoeliger voor uv-straling.

Voorkomen

Als je eenmaal verbrand bent, is het vervellen niet meer tegen te houden. De belangrijkste manier om vervellen te voorkomen is door voldoende te smeren met zonnebrandcrème en tussen 11.00 en 15.00 in de schaduw te blijven. Gezond zonnen dus. En probeer vooral niet te snel bruin te worden.

Bron: Gezondheidsnet.nl

Als je de huid blootstelt aan ultraviolette straling uit zonlicht vormen de pigmentcellen in de huid melanine. Dit pigment zorgt ervoor dat uv-straling wordt geabsorbeerd en gereflecteerd. Op die manier beschermt de huid zichzelf tegen de schadelijke straling die in de huid doordringt.Hoe langer je wordt blootgesteld aan uv-straling, des te meer melanine produceer je en des te bruiner word je. Daarnaast treedt er bij regelmatige blootstelling aan zonlicht een verdikking van de opperhuid op. Samen met de melanine kan die verdikking zorgen voor een bescherming van de huid tot factor 20.Een lichte huid maakt minder melanine aan dan een donkere huid en verbrandt daarom sneller. Ook kleine kinderen vormen bijna geen melanine, waardoor er te weinig pigment ontstaat om voldoende bescherming te bieden. Ook als je meer melanine aanmaakt, bereikt je lichaam op een bepaald moment een punt van verzadiging. En dan verbrand je.Meestal verbrandt alleen de bovenste laag (hoornlaag) van de huid. Dit merk je in eerste instantie aan roodheid en gevoeligheid en vervolgens aan vervellen. Dit kan vier tot zeven dagen duren. Bij een ernstigere verbranding, kun je last krijgen van blaren. Vaak is de vervelling dan ook heftiger.Vervellen is eigenlijk niets anders dan dat beschadigde huid plaats moet maken voor nieuwe gezonde. De hele bovenste laag huid laat los. Dit proces kun je niet tegengaan.Een huid die vervelt, jeukt meestal behoorlijk. Maar blijf eraf! Door te krabben maak je het alleen maar erger en kun je zelfs littekens veroorzaken. Scrubben of het lostrekken van hangende vellen is over het algemeen ook geen aanrader. Zeker bij een verbrande huid heb je kans op infecties. Dep jezelf na het douchen ook voorzichtig droog met een zachte handdoek: wrijf zeker niet te hard.Vervolgens kun je de aangedane huid eventueel nog een beetje koelen met komkommer, yoghurt of theezakjes. De huid heeft in ieder geval baat bij een vochtinbrengende crème, bijvoorbeeld met aloë vera. Zorg ook dat je voldoende water drinkt. Dit komt het herstel en de nieuwe huid ten goede.Wil je tijdens of na het vervellen weer de zon in: pas dan extra op. De nieuwe huid is nóg gevoeliger voor uv-straling.Als je eenmaal verbrand bent, is het vervellen niet meer tegen te houden. De belangrijkste manier om vervellen te voorkomen is door voldoende te smeren met zonnebrandcrème en tussen 11.00 en 15.00 in de schaduw te blijven. Gezond zonnen dus. En probeer vooral niet te snel bruin te worden. Bron: Gezondheidsnet.nl