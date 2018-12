Wat met rugpijn zonder aanwijsbare oorzaak?

De nieuwe kijk op de behandeling van rugpijn zonder aanwijsbare oorzaak is er gekomen omdat in ons land steeds meer mensen met rugpijn onder het mes gingen, zonder dat dit tot betere resultaten leidde. Het aantal operaties hier ligt dan ook een pak hoger dan in onze buurlanden. "En dus heeft het Kenniscentrum Volksgezondheid vorig jaar nieuwe richtlijnen uitgevaardigd. Het accent ligt nu op multidisciplinaire samenwerking tussen onder meer specialisten fysische geneeskunde en revalidatie, neurochirurgen, orthopedisten, pijnspecialisten, kinesitherapeuten en ergotherapeuten. Je kan het vergelijken met hoe het er al jaren in de oncologie aan toe gaat, met borstklinieken waar elke patiënt door een team wordt opgevolgd", leggen prof. Gaëtane Stassijns, dr. Guido Vyncke (fysische geneeskunde), dr. Jef Michielsen (orthopedisch chirurg) en dr. Niels Kamerling (neurochirurg) van de Spine Unit van het UZA uit.

