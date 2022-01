Erfelijke belasting is de voornaamste factor bij spataders. Toch kan je ook zelf nog best wat ondernemen tegen die ongewenste wildgroei van de bloedvaten.

Spataders zijn eigenlijk uitgezette aders die zich vormen wanneer het bloed vanuit de benen niet meer vlot terugstroomt richting het hart. Wanneer de kleppen in de vaten die het bloed weer naar boven moeten versassen, niet meer goed sluiten, stroomt dat bloed onvoldoende op. Het gaat zich ophopen en zo ontwikkelen zich ontsierende spataders. Meestal zien ze eruit als blauwpaarse kronkelende lijnen. Zowel de oppervlakkige als de verbindingsaders kunnen aangetast worden.

Weinig klachten

Hoewel bijna de helft van de vrouwen en een kwart van de mannen erdoor 'getekend' worden, geeft het relatief weinig klachten. Bij problemen gaat het meestal om een vermoeid gevoel in de benen, jeuk, steken, krampen, huidproblemen en gezwollen benen. Op termijn kunnen spataders wel complicaties doen ontstaan zoals ontstekingen rond de aders, klontervorming en bloedingen. Vandaar dat tijdig behandelen sterk aanbevolen wordt. Spataders verdwijnen niet vanzelf en hebben eerder de neiging om verder uit te breiden. Door de onderlinge verbindingen tussen de aders gaan ook nieuwe bloedvaten zich geleidelijk aan uitzetten en zet het proces zich verder.

Voorkomen

Aan je genen kan je niets veranderen maar er zijn wel manieren om spataders of de uitbreiding ervan zoveel mogelijk in de hand te houden. Met deze tips zet je ze een hak:

Hou je gewicht onder controle. Bij overgewicht helpt afvallen om spataders te bestrijden. Ook met alcohol ben je best voorzichtig. Alcohol verwijdt de bloedvaten.

Vermijd hoge hakken, nauwsluitende broeken of kousen. Die bevorderen de ophoping van vocht.

Ook warme baden, sauna's en rechtstreekse bloostelling van je benen aan de zon laat je beter achterwege.

Wandelen, fietsen, zwemmen zijn prima activiteiten om je spieren te activeren. Dat zorgt voor een betere bloeddoorstroming in de benen.

Zit niet langer dan een half uur stil en maak dan een rondje. Kruis je onderbenen niet over elkaar.

Leg eventueel je benen wat hoger wanneer je zit. Dat vermindert de druk op de aders.

Beëindig je douche door met een koude straal je benen af te spoelen, van je lies tot je voeten.

Draag overdag wanneer je actief bent elastische steunkousen.

Zo activeer je de bloeddoorstroming in je benen 1. Ga op je rug liggen, of zit rechtop met de benen gestrekt. Buig nu je enkels 10 maal heen en weer. Herhaal hetzelfde met je tenen. 2. Ga op je rug liggen, met de benen gestrekt omhoog. Maak nu met je voeten cirkelvormige bewegingen. Doe dit 10 maal naar buiten, en draai dan 10 maal naar binnen. 3. Buig al liggend je been naar je toe. Neem het gebogen been met beide handen vast net boven de enkel. Strek vervolgens het been en laat het intussen door je handen glijden. Door met je handen licht druk uit te oefenen op het been, stimuleer de bloedcirculatie in de juiste richting. 4. Ga afwisselend op je tenen en op je hielen staan, met de benen gestrekt. Doe het dynamisch. Zo pomp je vocht opnieuw richting het hart.

