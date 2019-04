Wat je moet weten over vergeten

Met de jaren neemt je geheugen af. Door daar slim mee om te gaan, kan je dat verlies compenseren. Maar bewegen en een boeiend sociaal leven blijven de belangrijkste tools.

De naam van die onderkoelde, blonde schone die in de films van Alfred Hitchcock speelt? Hij ligt op het puntje van je tong! Dat vaatwas-middel dat je in geen geval mocht vergeten te kopen? Blijkt nu toch niet in je boodschappentas te zitten. De nieuwste verovering van je neefje? Die heb je onlangs aangesproken met de voornaam van zijn vorige vlam. En dus slaat de paniek toe: je denkt dat je verstand je in de steek laat en alzheimer je brein aan het inpalmen is. In werkelijkheid loopt het heus niet zo'n vaart. Naarmate je ouder wordt, heb je - zoals de meesten onder ons - niet meer zo'n feilloos geheugen als vroeger. Je vermogen om informatie te coderen, op te slaan en terug boven te halen wijzigt. Iets waar je je soms behoorlijk over opwindt. Maar dat hoeft zeker niet te betekenen dat je ziek bent of hulp nodig hebt.

