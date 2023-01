In België hebben we de gewoonte om 's middags koud te eten en 's avonds warm. Maar is het omgekeerde eigenlijk niet beter?

Anders dan de Fransen of de Spanjaarden, zijn wij Belgen statistisch gezien geen grote fan van de lunch. Gemakshalve raffelen we onze middag- pauze in een tiental minuten af met een broodje of wat boterhammetjes. We eten liever 's avonds warm. Nochtans gaat het gerucht dat zo'n complete maaltijd 's avonds voor extra kilootjes zorgt en nefast is voor een goede nachtrust. Maar klopt dat ook?

"Ik wil eerst en vooral benadrukken dat onze eetgewoonten sterk beïnvloed zijn door culturele en historische afspraken", verduidelijkt Serge Pieters (professor dieetleer, Haute-Ecole Léonard de Vinci, Brussel). "Dat geldt onder meer voor het aantal warme maaltijden dat we per dag eten en ook voor het moment waarop we die nuttigen, dat verschilt van regio tot regio. Koken of bakken zorgt ervoor dat we voeding makkelijker verteren, dat klopt. Maar fysiologisch gezien is er niet echt een reden om ze op te warmen. Anderzijds is er ook helemaal niets op tegen om 's avonds of zelfs twee keer per dag warm te eten."

Vanwaar dan die slechte reputatie van de warme maaltijd 's avonds? "Omdat we meestal de neiging hebben onze dagelijkse calorieopname verkeerd te spreiden: we eten 's avonds te copieus, te onevenwichtig en/of te zwaar. Eigenlijk zou het ideaal zijn om zowel 's middags als 's avonds warm te eten. Twee studies uit 2020, een van de Western Washington University (VS) en een van de Ecole de Management van Grenoble (F), hebben objectief aangetoond dat warme bereidingen beter verzadigen dan koude gerechten. Wie een koude maaltijd nuttigt, neemt tot wel 30% méér calorieën op dan zijn tafelgenoot die warm eet. Die eerste groep is ook meer geneigd na de eigenlijke maaltijd nog een toetje of iets zoets te eten."

Jammer genoeg is het niet altijd haalbaar om te opteren voor een warme maaltijd! Bij gebrek aan beter, wijzen de auteurs van de studies erop dat het belangrijk is een koude maaltijd te nuttigen met soep of af te sluiten met een kopje koffie of (vruchten)thee, om zo sneller een vol gevoel te krijgen.

