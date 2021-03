Voor veel consumenten zijn de gegevens op de verpakking van bepaalde producten verwarrend. Zeker bij bederfelijke producten die vaak meerdere houdbaarheidsdata hebben. Hierdoor wordt veel voedsel dat nog perfect eetbaar is, weggegooid, wat leidt tot aanzienlijke voedselverspilling. Hoe zit dat juist met die vervaldata?

Volgens een Europese studie van 2015 bestaat 15 tot 33 % van de voedselverspilling, goed voor jaarlijks 88 miljoen ton, of 173 kilo per persoon uit voeding die in feite nog perfect eetbaar is! Gevolg hiervan: financieel verlies voor de consument, maar ook een aanzienlijke impact op het milieu. Tijd dus om duidelijkheid te scheppen in de vervaldata.

In België staan er twee soorten houdbaarheidsdata op de verpakking van voedingsproducten: een minimale houdbaarheidsdatum (THT of "tenminste houdbaar tot...") en een uiterste gebruiksdatum (TGT of "te gebruiken tot..."). Hoewel deze twee begrippen sterk op elkaar lijken, hebben ze helemaal niet dezelfde betekenis, en vooral niet dezelfde impact op onze gezondheid. Een woordje uitleg.

Ten minste houdbaar tot...

De THT of minimale houdbaarheidsdatum wil vooral de kwaliteit van het voedingsmiddel waarborgen. Wanneer de datum overschreden is, kan het voedingsmiddel een deel van zijn textuur, kleur of smaak verliezen. Maar doorgaans kan het nog veilig geconsumeerd worden op voorwaarde dat het in goede omstandigheden, eventueel voorgeschreven op de verpakking, werd bewaard. Alvorens het voedingsmiddel na de THT te gebruiken, moet je het gewoon even controleren: door te kijken, ruiken of te proeven om een eventueel gebrek, bijvoorbeeld een muffe geur of een ranzige smaak, op te sporen. Lijkt dit allemaal in orde, dan is er geen enkele reden om het voedingsmiddel weg te gooien!

Op welke producten? De THT wordt vermeld op producten die gemiddeld of lang houdbaar zijn, zoals rijst, pasta, koffie, chocolade of koeken, met de woorden ?Ten minste houdbaar tot ..."

Uiterlijk te gebruiken tot...

De TGT of uiterste gebruiksdatum wil daarentegen de volksgezondheid beschermen. Wanneer deze datum overschreden is, mag het product niet meer geconsumeerd worden.

De TGT wordt vermeld op in microbiologisch opzicht zeer bederfelijke voedingsmiddelen die daardoor na een korte periode (dit kan al na enkele dagen) een onmiddellijk gevaar kunnen zijn voor de gezondheid en bijvoorbeeld een voedselvergiftiging kunnen uitlokken.

Op welke producten? Op voorverpakte, verse voedingsmiddelen zoals vlees, vis, eieren, yoghurt, salades, bereide gerechten, enz. waarvoor de koudeketen moet worden gerespecteerd.

Ingevroren vlees en vis

Diepgevroren vlees, diepgevroren vleesbereidingen en diepgevroren onverwerkte visserijproducten dragen nog een andere datum: de datum van invriezing of de datum van eerste invriezing (wanneer het product meer dan een keer ingevroren is).

Let op: zowel voor THT als TGT geldt de datum alleen voor ongeopende of onbeschadigde verpakkingen. In het andere geval wordt het voedingsmiddel snel bederfelijk en geldt de vermelde houdbaarheidsdatum niet meer. Bv.: UHT-melk kan maanden op kamertemperatuur worden bewaard als de verpakking gesloten is, maar eenmaal geopend moet het in de ijskast worden bewaard en snel geconsumeerd worden.

