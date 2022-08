Bij de meeste mensen gebeurt het vanzelf. Wanneer het kwik piekt, smelt gelijktijdig de eetlust weg. Vanwaar komt dit fenomeen waarmee ons lichaam zichzelf beschermt? En waarom zijn warme dranken te verkiezen boven koude tijdens hondsdagen?

"Dat we minder trek hebben in eten op warme dagen is eigenlijk een logische reactie van het lichaam", legt bio -ingenieur en voedingsspecialist Eric De Maerteleire uit. "Dat fenomeen heet de homeostase. Dat verwijst naar het vermogen van het lichaam om de gezondheid te bewaken onder meer door het constant houden van de inwendige temperatuur. Bij grote hitte moet het lichaam afkoelen en gaat alle energie daarnaartoe. De zin in eten wordt daardoor onderdrukt. Eten zorgt immers voor verbranding en dus ook opwarming. Men noemt dit het Thermisch Effect van de Voeding (TEF). Daar tegenin gaan en toch evenveel of meer blijven eten is absoluut af te raden want zo breng je je homeostase in gevaar." Bij grote koude gebeurt trouwens het omgekeerde en gaan mensen meer eten, wat zorgt voor meer verbranding waardoor je makkelijker op temperatuur kan blijven.

Warm of koud afkoelen?

Koel je best af met een frisse pint, een ijskoud sapje of eerder met een warm kopje thee ? Ook daarover circuleren nog steeds misverstanden. "De meeste mensen kiezen automatisch voor het eerste terwijl net de warme alternatieven de beste optie zijn. Het mechanisme hierachter is dat koude dranken de bloedvaten doen samentrekken. Daardoor gaat je lichaam minder zweten en dus minder afkoelen. Natuurlijk kan zo'n koud drankje enorm smaken maar om af te koelen is het niet zo nuttig. Een warme thee of koffie doen de bloedvaten uitzetten en laten je zo meer transpireren. Iedere gram water die verdampt onttrekt 0.540 kcal warmte aan het lichaam waardoor we gaan afkoelen. Dit fenomeen heet de latente verdampingswarmte van water. Een warm drankje op je terras helpt dus veel beter om je lichaamstemperatuur te regelen. Niet toevallig dat mensen in warme landen de hele dag door thee of koffie verkiezen."

Zo hou je het lekker en koel: verfrissende tips

Gemberthee : eventueel aangevuld met wat citroen, muntblaadjes of honing. Gember helpt ook wanneer je je wat slap of misselijk voelt door de warmte.

: eventueel aangevuld met wat citroen, muntblaadjes of honing. Gember helpt ook wanneer je je wat slap of misselijk voelt door de warmte. Fruit : zorgt voor verfrissing en de meeste vruchten bevatten een bom aan vitamines en mineralen. Door het zweten verliest het lichaam ook zout wat door het eten van fruit eveneens kan aangevuld worden. Bovendien is het aanbod aan seizoensfruit enorm: meloen, perzik, abrikoos, aardbeien, bessen, frambozen, ...

: zorgt voor verfrissing en de meeste vruchten bevatten een bom aan vitamines en mineralen. Door het zweten verliest het lichaam ook zout wat door het eten van fruit eveneens kan aangevuld worden. Bovendien is het aanbod aan seizoensfruit enorm: meloen, perzik, abrikoos, aardbeien, bessen, frambozen, ... Soep: helpt om vocht vast te houden. Zie je warme soep niet zitten, dan kan je ook kiezen voor een koud alternatief zoals gazpacho.

