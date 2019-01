Waarom ook je gewicht een rol speelt bij griep

Nieuwe onderzoeken maken steeds meer duidelijk dat er een link bestaat tussen ons lichaamsgewicht en hoe we reageren op bepaalde types van seizoensgriep. Eerder raakte al bekend dat mensen met obesitas (BMI > 30) veel minder reageerden op een griepprik dan mensen met een gezond gewicht. Die eersten bleken na vaccinatie een pak minder goed beschermd tegen besmetting. Die bescherming is bij deze groep nochtans erg belangrijk, precies omdat zwaarlijvigheid de kans op complicaties door griep doet toenemen. Bovendien zijn deze verwikkelingen bij hen vaak gevaarlijker en leiden ze vaker tot ziekenhuisopnames dan bij mensen zonder overgewicht.

Influenza A

Griep manifesteert zich bij deze groep niet alleen ernstiger, obesitas blijkt nu ook een rol te spelen bij de verspreiding van het virus. Gedurende drie griepseizoenen volgden Amerikaanse wetenschappers de evolutie van de griepbesmetting bij zo'n 1700 volwassenen. Daarbij werd onder meer gekeken naar de duur van de griepsymptomen maar ook naar de excretie van viruspartikels, die dus voor besmetting van anderen zorgen. Zwaarlijvige volwassenen die besmet waren met influenza type A bleken veel langer virale deeltjes te verspreiden dan lotgenoten zonder overgewicht. Maar niet alleen wie kampt met typische symptomen zoals koorts of spierpijn blijkt veel virale partikel te verspreiden. Ook mensen met obesitas die een 'lichtere' infectie doormaakten, bleken dubbel zolang besmettelijk voor hun omgeving als mensen met een gezonde BMI. Bij influenza type B, wat minder frequent voorkomt dan type A, blijken mensen met obesitas echter niet langer besmettelijk.

Wat helpt?

Preventie van griep blijft natuurlijk de beste aanpak, maar wie toch geveld raakt, blijft best een poos thuis. Griep is een erg besmettelijk virus dat in geen tijd een half bedrijf kan lamleggen. Het virus vestigt zich in piepkleine deeltjes van snot, slijm of speeksel, die zich erg vlot door de lucht voortbewegen. Alleen al door een handdruk kan je het te pakken krijgen.

Enkele tips om de griepschade te beperken: voldoende handen wassen met water en zeep

gebruik papieren zakdoeken en nies of hoest in een zakdoek (of in je elleboog)

Probeer je mond, neus of ogen zo min mogelijk aan te raken

drink voldoende water of thee

ventileer regelmatig je woon-en slaapkamer

