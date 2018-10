Waarom je deze maand zeker je borsten niet mag vergeten

In verschillende Europese steden prijken vanaf dit weekend opnieuw enorme roze linten op bekende gebouwen zoals de Brusselse P&V-toren en het stadhuis. In ons land pakt de Pink Ribbon actie dit jaar uit met een opvallend filmpje waarbij vanuit het perspectief van acht jonge meisjes wordt gekeken naar borsten. "We willen vrouwen eraan herinneren dat ze hun borsten goed moeten verzorgen. Dat betekent onder meer je borsten leren kennen en er tijdig naar laten kijken", meldt de Belgische oprichter van Pink Ribbon Rosette Van Rossem.

Pink Monday

Het onderzoek en de behandeling van borstkanker zijn er jongste jaren sterk op vooruitgegaan. Heel wat vrouwen kunnen na deze episode de draad van hun leven weer oppikken en hun werk hervatten. Maar ook dan duiken er vaak obstakels op en blijkt zo'n terugkeer niet altijd 'rooskleurig' te verlopen. Om vrouwen daarbij te helpen en werkgevers hiervan bewust te maken, was er twee jaar geleden Pink Monday met aanbevelingen en tips over hoe zo'n re-integratie vlotter kan. Intussen vroegen al zo'n 200 bedrijven dit ethische charter op, maar er is nog een weg af te leggen. Vandaar dat Pink Monday ook dit jaar een vervolg krijgt. Tot en met eind november worden bedrijven warm gemaakt om zelf zo'n 'roze terugkeerdag' te organiseren voor (ex-)borstkankerpatiënten.

Hypnose en genetica

Naast bewustmakingscampagnes focust Pink Ribbon ook sterk op innovatief onderzoek naar alle mogelijke aspecten van de ziekte. Zo financiert Pink Ribbon onder meer een studie die het zogeheten Angelina Jolie effect wil afremmen en vrouwen beter wil informeren over alternatieven die er bestaan naast een preventieve borstamputatie. Zo'n alternatief kan een gerichte, frequente opvolging zijn. Slechts 5 % van alle borstkankers is immers erfelijk en bij zo'n 15 à 20 % ligt de oorzaak in interacties tussen genen en milieu.

Ook hypnose als mogelijke anesthesiemethode bij borstchirurgie wordt volop bestudeerd. Bedoeling daarvan is de kwaliteit van de zorg voor borstkankerpatiënten te verbeteren.

Aandacht is er natuurlijk ook voor de aanpak van lymfoedeem, een veel voorkomende 'bijwerking' na het weghalen van de okselklieren. Een nieuwe studie toetst de mogelijkheden af van lipofilling van de oksel om zwellingen naderhand te voorkomen.

Vrouwen met een mentale beperking vallen vaak uit de boot bij preventieve acties. Het project 'Borst en Boezem Bewust' ontwikkelt, met steun van Pink Ribbon, communicatie op maat van deze erg kwetsbare groep en hun begeleiders zodat ook zij tijdig gescreend worden.

Meer info over de actie en de roze lintjesverkoop op www.pinkribbon.be