De trend om een selfie van je huiduitslag of andere letsels te nemen blijkt erg zinvol voor dermatologen. Een nieuwe studie toont aan dat dit een betere observatie en diagnose vooruithelpt.

Nu we dankzij onze smartphone altijd een fototoestel binnen handbereik hebben, neemt het belang hiervan toe. Niet alleen voor leuke familie- of vakantiekiekjes maar ook om je gezondheid mee op te volgen. Het gebruik van zogeheten 'klinische' fotografie zit in de lift. Een van de domeinen waar de voordelen van deze aanpak steeds duidelijker worden is de dermatologie. Zo voeren huidspecialisten al enkele jaren campagne om je huidvlekken op te volgen en te controleren op mogelijke veranderingen. Dat zou kunnen wijzen op het ontstaan van melanomen of huidtumoren. Voor die opvolging adviseren zij om huidselfies van je donkere vlekken te maken en die te posten op Facebook, zodat je een jaar later die foto kan vergelijken met hoe je huidvlek er vandaag uitziet.

Netelroos

Ook voor tal van andere huidproblemen is de fotografie bijzonder nuttig. Een Frans onderzoek door dermatologen gaf aan dat ongeveer twee op de drie patiënten met netelroos vandaag al foto's van huidletsels meetroont naar de raadpleging. Dat helpt de diagnose en behandeling enorm vooruit. Want van de deelnemende patiënten bleek amper de helft ook huiduitslag te hebben op het moment van de doktersafspraak. Bij hen moest de diagnosestelling of het al dan niet om netelroos ging, onder meer gebeuren met de hulp van de foto's.

Letsels veranderen

De foto's zijn niet alleen belangrijk omdat huidletsels vaak tijdelijk optreden en al verdwenen kunnen zijn tegen de tijd dat je op afspraak kan maar ook omdat huiduitslag kan evolueren. Dat kan het gevolg zijn van krabben of door behandelingen, waardoor de arts nadien geen correct beeld onder ogen krijgt. De foto van het originele letsel kan dan helpen om uit te zoeken wat er precies aan de hand is.

Meetlat

De meerderheid van de artsen die aan het onderzoek deelnamen, beschouwt de huidselfies als nuttig voor de diagnosestelling. Zij merken dat het patiënten ook motiveert dat ze hun aandoening kunnen documenteren en zo mee opvolgen. Vandaar dat het ook belangrijk is om ook opeenvolgende foto's te nemen van het letsels, zodat de arts de evolutie kan zien.

Zo maak je een goede huidselfie:

Zorg voor een goede verlichting en een neutrale achtergrond

Plaats een meetlat naast het letsel om een idee te geven van de omvang.