Ze staan standaard op je smartphone en tablet. En je kan er nog veel meer gratis downloaden. Daarom zijn ze ook zo verslavend. Al hoopt de producent toch vooral dat je in een later stadium je portemonnee bovenhaalt.

Betrapt! Toen in oktober de debatten over het Vlaamse regeerakkoord volop aan de gang waren, betrapten camera's kersvers minister-president Jan Jambon op een ietwat onorthodoxe en voor dat moment ongepaste bezigheid: terwijl de ene na de andere spreker het woord nam, zat de sterke man van N-VA doodleuk een spelletje te spelen op zijn smartphone. Een akkefietje - en beslist geen politieke crisis waard -, maar wel veelzeggend in deze smartphonetijden. Want nu mobieltjes en tablets nergens meer weg te denken zijn, steken ook overal free-to-play-games de kop op, tot in het parlement toe.

...