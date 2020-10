Uit het niets kan een ooglid plots onophoudelijk beginnen trillen. Sommige mensen zijn er gevoeliger voor dan anderen. Veel controle op die bewegingen heb je niet en dat kan beangstigend overkomen. Maar doorgaans is het een onschuldig fenomeen waar je zelf al heel wat kan aan doen.

Een ooglid dat ineens onwillekeurig begint samen te trekken zonder dat je dat aanstuurt of kan laten ophouden. Pijnlijk is het niet, vervelend wel. Het is een fenomeen dat velen herkennen maar waarmee je niet meteen naar je dokter holt. Zo'n trillend ooglid ontstaat eigenlijk door een overactieve zevende hersenzenuw (de nervus facialis). Deze zenuw stuurt de spieren aan die onze gelaatsuitdrukkingen regelen. In uitzonderlijke gevallen kan het trillen van een ooglid overslaan naar andere delen van het gezicht zoals de wenkbrauwen. Meestal duurt het trillen slechts enkele minuten, en houdt het ook vanzelf weer op maar het kan zich herhalen. In sommige gevallen houdt het dagen aan.

Alweer stress

De meest courante oorzaak achter dit ongewenste trillen is chronische stress en oververmoeidheid. Die maken deze zenuw plots overactief. Ook langdurig lezen of naar een of ander beeldscherm kijken kan ongewenst trillen uitlokken, net als een te hoge cafeïne-inname. Daarnaast kunnen ook tekorten aan bepaalde voedingsstoffen aan de basis liggen. Zo zijn er aanwijzingen dat te weinig magnesium of een tekort aan vitamine B12 een rol kan spelen. Ook een tekort aan histamine, de stof die vrijkomt bij een allergische reactie, zou de oogleden gevoeliger maken voor trilbewegingen. Alcohol en roken zijn andere bekende triggers. Slechts uitzonderlijk is er sprake van een onderliggend neurologische ziekte en in dat geval zijn er ook andere symptomen.

Hoe kan je het stoppen?

Wie hier regelmatig hinder van ondervindt, kan wel degelijk iets ondernemen tegen het fenomeen. Enkele tips:

Las voldoende rustmomenten in voor je ogen. Sluit ze enkele minuten. Bouw ook voor hezelf voldoende rust in en verzorg je slaap.

Tracht voor zover dat kan stress te vermijden of zoek manieren om je te ontspannen.

Masseer zacht het trillende ooglid. Dit kan soms helpen om de beweging te stoppen.

Gebruik bij droge ogen oogdruppels. Dit verhelpt de irritatie door het trillen.

Blijft het trillen langdurig aanhouden, dan kan je wel je huisarts raadplegen. In bepaalde gevallen kan een inspuiting met botuline-toxine (botox) tijdelijk helpen om die ongewenste beweging lam te leggen.

Bronnen: Oogfonds en Gezondheid en Wetenschap

