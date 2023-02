An apple a day keeps the doctor away, zou binnenkort wel eens concurrentie kunnen krijgen van 2 kiwi's per dag die een al even gezonde tour de force verwezenlijken. Een nieuwe internationale studie wist te achterhalen dat de groene vruchten constipatie doeltreffend aanpakken bij mensen met prikkelbaredarmsyndroom (PDS). Ze hebben zelfs een beter effect op de stoelgang dan psylliumvezels.

Groene kiwi's bevinden zich al een poos in de bovenste schuif als efficiënt voedingsmiddel bij constipatieklachten. Verschillende kleinere studies hadden al gesignaleerd dat de groene varianten bijzonder interessant waren dankzij hun samenstelling. Zo bevatten deze kiwi's zeer veel vezels die opzwellen en water vasthouden, wat de ontlasting zachter maakt. Verder zijn ze rijk aan rafiden die de productie van het slijmvlies in de darmen veranderen en zo een laxerende werking geven.

In het land van de kiwi's, meer bepaald aan de universiteit van Otago (Christchurch, Nieuw-Zeeland) ging een team vorsers recent deze vermeende voordelen van kiwi's na in een grotere studie waaraan zo'n 184 proefpersonen deelnamen. Onder hen zaten mensen met functionele constipatie, mensen met prikkelbaredarmsyndroom en constipatie en controlepersonen zonder klachten. Het onderzoek vond plaats in Nieuw-Zeeland, Italië en Japan.

Psylliumvezels

De proefpersonen werden in twee groepen verdeeld, waarbij de eerste elke dag 2 rijpe groene kiwi's zonder schil te eten kreeg terwijl de andere groep behandeld werd met zo'n 6 gram psylliumvezels, de eerstelijnsbehandeling bij constipatie. Het vezelgehalte van kiwi's is gelijkaardig aan dat van psyllium. Na 4 weken volgde een pauze van 4 weken, waarna de groepen werden gewisseld. De kiwi-eters kregen psylliumvezels en vice versa. Telkens had het eten van de kiwi's een gunstig effect op de stoelgang. Zowel de mensen met functionele constipatie als de groep met PDS zag het aantal spontane ontlastingen door de kiwi's significant meer toenemen dan door het innemen van psylliumvezels. Bovendien merkten de deelnemers ook op dat hun levenskwaliteit verbeterde in vergelijking met hoe ze zich voelden voor de studie. Dat effect lag telkens opnieuw hoger bij de kiwi-eters dan bij de psylliumgroep. Bij de gezonde controlepersonen nam de frequentie van de stoelgang niet toe.

Natuurlijke voeding

"Natuurlijke producten zoals kiwi's zijn zeer interessant bij de behandeling van maag-darmproblemen omdat ze gemakkelijk in de voeding kunnen worden opgenomen, maar met geen enkel product is zo'n rigoureus gecontroleerde studie uitgevoerd als onze studie met groene kiwi's", aldus het onderzoeksteam. Op basis van die studies heeft de Europese autoriteit voor voedselveiligheid, EFSA, aan Zespri, de grootste distributeur van kiwi's wereldwijd, toelating gegeven om haar producten uit te rusten met de gezondheidsclaim dat "het eten van groene kiwi's bijdraagt tot een normaal stoelgangspatroon".

Bron: Gearry R et al., Consumption of two green kiwifruit daily improves constipation and abdominal comfort - results of an international multicentre randomised controlled trial. American Journal of Gastroenterology, December 2022, www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6641

