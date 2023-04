Tegenwoordig worden alle vaccinaties geregistreerd in Vaccinnet (vaccinnet.be), ongeacht of ze worden toegediend door de huisarts, bedrijfsarts, pediater of andere vaccinatoren.

"Vaccinnet (vaccinnet.be) is de plek waar je je zoektocht naar je vaccinatiestatus kan aanvatten", aldus vaccinexpert prof. Pierre Van Damme (Universiteit Antwerpen). Als burger kan je je eigen vaccinatiegegevens gemakkelijk raadplegen via mijngezondheid.be of via myhealthviewer.be, beveiligde sites waar je inlogt met je e-ID of via de Itsme-app.

...

"Vaccinnet (vaccinnet.be) is de plek waar je je zoektocht naar je vaccinatiestatus kan aanvatten", aldus vaccinexpert prof. Pierre Van Damme (Universiteit Antwerpen). Als burger kan je je eigen vaccinatiegegevens gemakkelijk raadplegen via mijngezondheid.be of via myhealthviewer.be, beveiligde sites waar je inlogt met je e-ID of via de Itsme-app. Vaccinnet is een bestel- en registratiebank en werkt uitstekend, maar vaccins uit het (verre) verleden, die nooit in die databank werden ingevoerd, vind je hier natuurlijk niet terug. Een volgende optie is je huidige en vorige huisarts (of bedrijfsarts) aanspreken, omdat vaccinatiegegevens normaal ook in medische dossiers worden opgenomen. Heb je nog je oude vaccinatiekaart, dan kan je die aan je huisarts geven, zodat hij of zij je vaccins alsnog kan invoeren in Vaccinnet. Deze databank is opgericht om in de toekomst geen gegevens meer verloren te laten gaan wanneer je van huisarts verandert of je vaccinkaartj kwijtspeelt. Navraag doen bij de ouders kan ook nuttig zijn, zeker om te checken of je ooit tegen mazelen, bof en rode hond bent ingeënt. Levert je zoektocht onvoldoende informatie op over je vroegere vaccins, laat dan veiligheidshalve enkele herhalingsvaccins toedienen, zoals het gecombineerde kinkhoest-difterie-tetanusvaccin. Dat moet sowieso om de 10 jaar worden herhaald, maar iets eerder is zeker niet erg. Ben je geboren na 1970 en niet zeker of je ingeënt bent tegen bof-mazelen-rodehond, laat je dan ook hiertegen inenten. Een bloedanalyse om te checken waartegen je al bent ingeënt, wordt niet aanbevolen, omdat de resultaten niet altijd sluitend zijn, met uitzondering van hepatitis B. Daarvan kan wel via het bloed worden nagegaan of je tegen deze infectieziekte beschermd bent. Kreeg je ooit een volledige vaccinatie (2 of 3 inentingen) tegen hepatitis A en B, dan is een herhaling niet aanbevolen. Twijfel je of je (volledig) gevaccineerd bent hiertegen en plan je een reis naar een gebied waar dit aangeraden wordt, dan kan je dit checken bij je huisarts of reisvaccinatiecentrum (Travel Clinic). Is de info niet beschikbaar, dan laat je je best opnieuw vaccineren. Ben je ooit gevaccineerd tegen gele koorts, dan ben je levenslang beschermd. Je vaccinatiegegevens bijhouden kan door ze te laten opnemen in je Globaal Medisch Dossier (GMD) bij de huisarts. Op die manier belanden ze ook automatisch in de databank van Vaccinnet. Heb je ook een gezondheidsvraag? Stuur ze dan naar redactie@plusmagazine.be