Professor dr. Wim Vranken van de Vrije Universiteit Brussel heeft samen doctoraatsonderzoeker Gabriele Orlando en dr. Daniele Raimon een methode ontwikkeld op basis van artificiële intelligentie om een dieper en objectiever inzicht te krijgen in de vormen en bewegingen van eiwitten, de bouwstenen van ons lichaam. Deze "ShiftCrypt"-methode kan mogelijk leiden tot nieuwe medische inzichten.

Eiwitten zijn in het lichaam onder meer verantwoordelijk voor het vervoeren van zuurstof of afbreken van suikers. Tijdens die activiteiten kunnen ze verschillende driedimensionale vormen aannemen en ook voortdurend tussen die vormen bewegen. Wetenschappers ontdekten eerder al dat de informatie over deze gedragingen worden gecodeerd in frequentie-signalen van atomen in een sterk magnetisch veld. Informatie die zeer moeilijk te ontcijferen is, maar dankzij de ShiftCrypt"-methode lukt het nu om de bewegingsoorlog formatie te vertalen naar één signaal. De artificiële intelligentie zorgt bovendien voor een objectieve blik op de functie van eiwitten, want de analyse die wetenschappers maken is vaak onderhevig aan voorkennis.

"Deze nieuwe methode is een mooi voorbeeld van hoe artificiële intelligentie ons kan vooruithelpen bij onderzoek door een nieuw puzzelstukje bloot te leggen", stelt professor Vranken. "Dit kan leiden tot nieuwe inzichten, bijvoorbeeld door het beter begrijpen van het effect van een kankermutatie op het gedrag van een eiwit. We kunnen er ook mee zoeken naar delen van heel verschillende eiwitten die toch hetzelfde gedrag vertonen, wat kan helpen bij het ontwerp van nieuwe eiwitten", besluit Vranken.