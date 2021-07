De Amerikaanse gezondheidswaakhond FDA waarschuwt voor een nieuwe, ernstige bijwerking bij het coronavaccin van Johnson & Johnson. Volgens de autoriteiten is er een verhoogd risico op een zeldzame bijwerking, het Guillain-Barré-syndroom.

Het gaat om ongeveer honderd meldingen onder de 12,5 miljoen mensen die de J&J-prik in de Verenigde Staten hebben gekregen. Eén persoon zou zijn overleden, 95 patiënten moesten worden opgenomen.

Het syndroom van Guillain-Barré is een zenuwaandoening die tot plotselinge spierverlammingen kan leiden. Het is een onbedoelde reactie van het immuunsysteem.

The Washington Post had eerder al gemeld dat de FDA de stap zou nemen. Gezondheidsfunctionarissen blijven benadrukken dat de voordelen van het vaccin blijven opwegen tegen de mogelijke risico's, aldus het dagblad.

