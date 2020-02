Het begon met spullen die Mania Van der Cam na haar kankerbehandeling niet meer nodig had en werd uiteindelijk een maandelijkse fotoshoot van vrouwen die elk hun eigen kankerverhaal hebben.

Vrouwen helpen vrouwen

"Een schuif vol kankerspullen waren na mijn behandeling compleet nutteloos geworden. Terwijl er beslist vrouwen met kanker rondliepen die daar nu nood aan hadden en wellicht waren er nog ex-patiënten die spullen wilden doorgeven. Dat bracht me op het idee om via een webshop tweedehandsspullen aan te bieden tegen een zacht prijsje, om vrouwen te helpen", legt Mania Van der Cam uit. "Want kanker kost handenvol geld, zelfs als je goed verzekerd bent. Om de webshop te lanceren, had ik foto's nodig. Zo belandde ik bij modefotografe Michèle Francken. Samen met een bevriende kapper en een styliste organiseerden we een gratis fotoreportage voor enkele ex-kankerpatiënten. Graag wil ik al deze foto's en verhalen bundelen tot een boek. Tegen de zomer droom ik van een groepsfoto op het strand, met de ruim 100 kankerpatiënten die al voor de lens van Michèle poseerden."

