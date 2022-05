Oud worden zonder er zo uit te zien. Het blijft een warm gekoesterd verlangen, waarop ook wetenschappers graag inspelen. Dat leverde recent goed nieuws op voor vrouwen. Een Nederlandse studie bij 50-plussers toonde aan dat een mediterraan menu een gunstig effect heeft op rimpelvorming.

Bestaande rimpels gladstrijken is via je voeding niet mogelijk maar je kan zelf wel iets doen om het ontstaan van nieuwe huidgroeven te voorkomen. Niet door je fanatiek op een bepaald superfood te storten zoals in het verleden vaak werd gedacht. Nee de oplossing blijkt simpeler. Onderzoekers van het Nederlandse Medisch Centrum Erasmus stelden vast dat overschakelen naar een gezond mediterraan dieet al op korte termijn een weerslag heeft op de kwaliteit van de huid.

De wetenschappers maakten gebruik van 3D fotografie, waarmee ze het gelaat van zo'n 2700 Rotterdamse 50-plussers gedetailleerd scanden en vervolgens het percentage aan rimpels vastlegden. Die data werden gekoppeld aan een eetdagboek dat de deelnemers een maand nauwgezet bijhielden.

De vrouwen die zich opteerden voor de mediterrane kost (veel groenten en fruit, goede vetten, vette vissoorten maar weinig vlees, suikers en verzadigde vetten) behielden beter een strakke huid dan de dames die de gezonde richtlijnen aan hun laars lapten. Het gelaat van die eerste groep vertoonde na afloop van het onderzoek tot een derde minder nieuwe fijne lijntjes en groeven.

Niet voor mannen

"Vreemd genoeg merkten we die verschillen wel op bij vrouwen maar niet bij mannen. Bij hen doken de rimpels toch op, ongeacht wat ze aten. De reden waarom dat zo is, kennen we nog niet", aldus onderzoekster en dermatoloog dr. Selma Mekic in de Nederlandse Volkskrant.

Wat is dan het mechanisme dat maakt dat gezonde voeding de huid strakker houdt? Ook daarover tasten de wetenschappers nog in het duister, al zijn er verschillende verklaringen mogelijk. Zo bevat een mediterraan menu veel vitamines, en anti-oxidanten die de huid beter beschermen tegen schadelijke invloeden zoals uv- straling. Waarom dit beter werkt bij vrouwen dan bij mannen, zou kunnen te maken hebben met het feit dat de huidlaag bij vrouwen dunner is en dat er ook na de menopauze nog een hormonaal effect speelt. Verder onderzoek zal dat moeten verduidelijken.

Eerdere studies toonden al aan dat mannen doorgaans vroeger rimpels in de huid ontwikkelen dan vrouwen maar die laatste maken een inhaalbeweging op latere leeftijd, waardoor ze eindigen met meer groeven in het gezicht. Ook de plekken waar ze opduiken verschillen. Vrouwen hebben eerder kreukjes op de bovenlip, mannen zien meer diepe groeven verschijnen op het voorhoofd.

Glaasje wijn?

Ook alcohol maakt een verschil op het vlak van rimpelvorming. Vrouwen die een Mediterraan bord aanvulden met een glas wijn, hadden niet beduidend minder rimpels. "Blijkbaar maakt het gebruik van alcohol het gunstige effect van de gezonde voeding op rimpels teniet. We denken dat alcohol - net als suikers - de normale celprocessen beschadigt, waarbij herstelmechanismen in de huid worden verstoord", zegt dr. Mekic.

