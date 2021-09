Sinds het begin van de coronacrisis zijn mondmaskers niet meer weg te denken. Aangedampte brilglazen, droge ogen,... Voor dragers van een bril of contactlenzen is het heel herkenbaar. In het Imeldaziekenhuis in Bonheiden zien ze dan ook een stijging van maar liefst 75% wat betreft het implanteren van voorzetlenzen. Een gemakkelijk en omkeerbaar alternatief voor het dragen van een bril of contactlenzen.

'Meer en meer mensen komen bij ons op consultatie om beter te kunnen zien zonder bril. Zeker nu het dragen van een mondmasker een 'must' geworden is. Naast de klassieke ooglaserbehandeling kiezen we, in overleg met de patiënt, vaak voor de implantatie van voorzetlenzen. Deze techniek heeft een zeer korte revalidatietijd en heeft als bijkomend voordeel dat ze omkeerbaar is. De lens kan indien nodig later nog verwijderd worden uit het oog mits een kleine ingreep. Bij deze techniek zijn nauwelijks pijnklachten nadien. Bovendien treedt er minder droogte op van het hoornvlies, wat zich wel voordoet na laseringrepen van het hoornvlies,'vertelt dokter Karolien Termote, oftalmoloog en medisch diensthoofd Oogziekten in Imelda.

Patiënten zijn erg enthousiast over deze techniek. Patiënt Nils Van Elewijck (30), die zich in Imelda liet opereren, spreekt van een opvallend verschil met vroeger: 'Ik heb al vrij droge ogen en gewone lenzen waren daardoor nooit een optie. Een bril dragen deed ik niet graag aangezien ik nogal actief ben. Nachtlenzen waren in het verleden de enige optie. Maar omdat dit jaarlijks een hap uit mijn budget is en ik af en toe mijn nachtlenzen al eens durfde te vergeten, zocht ik een alternatief. Voorzetlenzen bleken voor mij de beste oplossing. Alles is vlot verlopen en ik kon meteen opnieuw beter zien. Ik kan weer alles doen zonder te moeten letten op lenzen of bril. Een opvallend verschil! En later kan ik nog beslissen of de huidige correctie aangepast moet worden, wat bij een laserbehandeling natuurlijk niet kan.'

Via een minuscule insnede aan de rand van het hoornvlies wordt een kleine corrigerende kunstlens in het oog geplaatst. Oogchirurgen schuiven een ICL (Implantable Collamer Lens) in de ruimte tussen de iris en de eigen ooglens. Zo kunnen ze zowel bijziendheid, verziendheid als astigmatisme corrigeren.

'De patiënt kiest of hij beide ogen tegelijk laat opereren of één per één. We rekenen voor de ingreep 20 minuten per oog. Deze ingreep wordt uitgevoerd onder plaatselijke druppelverdoving in ons dagziekenhuis en de patiënt hoeft slechts een 4-tal uur aanwezig te zijn. Na 2 dagen is meestal het uiteindelijke verbeterde zicht al bereikt," zegt dokter Termote.

Het corrigeren met een voorzetlens kost tussen de 2.100 en de 2.500 euro, afhankelijk van het verbruikte materiaal. Deze ingreep wordt jammer genoeg niet terugbetaald door het ziektefonds.

