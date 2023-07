Een wellness waar je fysiek volledig kan ontladen terwijl je je overgeeft aan een heerlijke massage of andere verwennerij is intussen goed ingeburgerd. Bij Rituals tillen ze het concept mentale relaxatie naar een hoger niveau via een brein- en een hydromassage, waarbij je bewustzijn balanceert op die zalige grens tussen waken en slapen.

Het lijkt op het eerste zicht een wat bizarre combinatie: een wellness voor je kleine grijze cellen uitgerekend op een van de drukste winkelplekken van het land en toch lijkt precies die tegenstrijdigheid best goed te werken. Wie voor of na een dagje shoppen of werken eens volledig wil ontprikkelen, kan binnenstappen in de 'oase' die Rituals achteraan zijn gloednieuwe winkel creëerde. Beide delen - winkel en wellness- zijn via een verduisterde glazen wand van elkaar gescheiden zodat je je achteraan rustig kan installeren.

Laagdrempelig

De Mind Oasis is in se een instapklaar meditatie-concept, waar je via twee nieuw ontwikkelde behandelingen op vrij korte tijd intens kan herbronnen. De meest aangewezen volgorde is starten met een hydromassage om alle fysieke last overboord te gooien. Ik neem plaats in een donkere ruimte op een waterbed waar aan het hoofdeinde een kap overheen staat, wat een extra geborgen gevoel opwekt. Je kruipt hier gewoon met je kleren aan op, alleen de schoenen gaan uit. Veel laagdrempeliger vind je wellness niet. Vervolgens voel ik een warmwaterstraal onder mijn lichaam door stromen, van boven naar beneden en vervolgens ritmisch van aan de voeten richting hoofd. Het lijkt alsof je in een privé snoezelruimte bent terechtgekomen. Terwijl ik mijn ogen sluit om me over te geven aan deze dieptemassage waar geen mensenhand aan te pas komt, voel ik mijn spierpijn van die sportsessie van vorige avond wegebben. Als extraatje geniet ik intussen van zachte vogelgeluiden terwijl een warme infrarood lamp op mijn gelaat schijnt om zo ook nog even de collageenaanmaak te stimuleren. Wanneer ik na 20 verkwikt de ogen open, voelt mijn lichaam echt compleet ontspannen aan.

Powernap status

De breinmassage of brainwave is van een wat andere orde, omdat hierbij echt op het mentale wordt gefocust. In een aparte cabine die wat lijkt op een infraroodsauna, lig ik in een comfortabele stoel, met de benen iets hoger dan het hart. Geen toevallige positie want hierbij krijgt je brein het signaal dat het zich mag ontspannen. Nadat ik word ondergestopt met een dekentje, druk ik op de knop die de breinmassage op gang brengt. Die start met drie begeleide ademhalingen waarbij je op het plafond van je cocon een sterrenhemel ziet ontplooien met steeds wisselende puntjes die je geest vriendelijk afleiden van allerhande gepieker. Daarna krijg je het verzoek de ogen te sluiten en begint de stoel zachtjes te vibreren, terwijl je wordt ondergedompeld in een bad van loungegeluiden. Doordat ik niet precies weet wat er zal volgen, kom ik eerst in een alerte toestand maar door de ritmische herhaling zeil ik al snel weg richting een soort dagdroomwereld. Deze combinatie is erop gericht om trage (thèta) hersengolven op te wekken, die samengaan met creatieve inspiratie en beeldend denken.

© Rituals

Wanneer ik na een half uurtje ontwaak uit die powernapstatus, heb ik vooral spijt dat het voorbij is. Door op deze manier overdag even te relaxen zou je jezelf al ontdoen van heel wat indrukken en stress zonder dat dit mag knagen aan je diepe nachtrust. En jawel, misschien was het puur toeval, maar die avond heb ik nog eens geslapen als een roosje.

Meer info: Voor de Brain Massage Recharge (30 min.) betaal je 29,50 euro, de Brain Massage Deep Rest & Reset (55 min.) kost 44,50 euro. Wil je een Brain Massage combineren met een Hydro Massage, dan betaal je 15 euro extra. Hydro Massage alleen kost 19,50 euro. De Mind Oasis Spa vind je voorlopig uitsluitend in de nieuwe Rituals-winkel, Meir 77, Antwerpen. Reserveren in de winkel of via rituals.com

Het lijkt op het eerste zicht een wat bizarre combinatie: een wellness voor je kleine grijze cellen uitgerekend op een van de drukste winkelplekken van het land en toch lijkt precies die tegenstrijdigheid best goed te werken. Wie voor of na een dagje shoppen of werken eens volledig wil ontprikkelen, kan binnenstappen in de 'oase' die Rituals achteraan zijn gloednieuwe winkel creëerde. Beide delen - winkel en wellness- zijn via een verduisterde glazen wand van elkaar gescheiden zodat je je achteraan rustig kan installeren.De Mind Oasis is in se een instapklaar meditatie-concept, waar je via twee nieuw ontwikkelde behandelingen op vrij korte tijd intens kan herbronnen. De meest aangewezen volgorde is starten met een hydromassage om alle fysieke last overboord te gooien. Ik neem plaats in een donkere ruimte op een waterbed waar aan het hoofdeinde een kap overheen staat, wat een extra geborgen gevoel opwekt. Je kruipt hier gewoon met je kleren aan op, alleen de schoenen gaan uit. Veel laagdrempeliger vind je wellness niet. Vervolgens voel ik een warmwaterstraal onder mijn lichaam door stromen, van boven naar beneden en vervolgens ritmisch van aan de voeten richting hoofd. Het lijkt alsof je in een privé snoezelruimte bent terechtgekomen. Terwijl ik mijn ogen sluit om me over te geven aan deze dieptemassage waar geen mensenhand aan te pas komt, voel ik mijn spierpijn van die sportsessie van vorige avond wegebben. Als extraatje geniet ik intussen van zachte vogelgeluiden terwijl een warme infrarood lamp op mijn gelaat schijnt om zo ook nog even de collageenaanmaak te stimuleren. Wanneer ik na 20 verkwikt de ogen open, voelt mijn lichaam echt compleet ontspannen aan. De breinmassage of brainwave is van een wat andere orde, omdat hierbij echt op het mentale wordt gefocust. In een aparte cabine die wat lijkt op een infraroodsauna, lig ik in een comfortabele stoel, met de benen iets hoger dan het hart. Geen toevallige positie want hierbij krijgt je brein het signaal dat het zich mag ontspannen. Nadat ik word ondergestopt met een dekentje, druk ik op de knop die de breinmassage op gang brengt. Die start met drie begeleide ademhalingen waarbij je op het plafond van je cocon een sterrenhemel ziet ontplooien met steeds wisselende puntjes die je geest vriendelijk afleiden van allerhande gepieker. Daarna krijg je het verzoek de ogen te sluiten en begint de stoel zachtjes te vibreren, terwijl je wordt ondergedompeld in een bad van loungegeluiden. Doordat ik niet precies weet wat er zal volgen, kom ik eerst in een alerte toestand maar door de ritmische herhaling zeil ik al snel weg richting een soort dagdroomwereld. Deze combinatie is erop gericht om trage (thèta) hersengolven op te wekken, die samengaan met creatieve inspiratie en beeldend denken.Wanneer ik na een half uurtje ontwaak uit die powernapstatus, heb ik vooral spijt dat het voorbij is. Door op deze manier overdag even te relaxen zou je jezelf al ontdoen van heel wat indrukken en stress zonder dat dit mag knagen aan je diepe nachtrust. En jawel, misschien was het puur toeval, maar die avond heb ik nog eens geslapen als een roosje.