Bij een klinisch onderzoek is voor het eerst bij mensen een bloedtransfusie uitgevoerd met rode bloedcellen die ontwikkeld werden in een laboratorium. Dat hebben Britse wetenschappers bekendgemaakt.

Als ze veilig en effectief blijken, kunnen de bloedcellen een revolutie teweegbrengen bij de behandeling van mensen die lijden aan bloedziektes als sikkelcelanemie en die een zeldzaam bloedtype hebben. Voor sommige van die patiënten is het vaak erg moeilijk om geschikt donorbloed te vinden.

Mensen die regelmatig bloedtransfusies nodig hebben, zouden het in de toekomst bovendien met minder transfusies kunnen stellen dankzij de rode bloedcellen die in een lab zijn gekweekt.

De geproduceerde bloedcellen komen voort uit stamcellen van donoren. Tot nu toe hebben twee vrijwilligers een transfusie met die rode bloedcellen ontvangen. Zij werden nauwlettend in de gaten gehouden en tot nu toe werden er geen ongunstige neveneffecten gemeld. De patiënten stellen het goed, zeggen de onderzoekers.

De hoeveelheid laboratoriumcellen die wordt toegediend varieert tussen 5 en 10 milliliter, wat overeenkomt met één tot twee theelepels.

"Deze uitdagende en opwindende proef betekent een enorme stap voorwaarts voor het produceren van bloed uit stamcellen", zegt Ashley Toye, professor celbiologie aan de universiteit van Bristol. "Het wordt opwindend om te zien hoe goed de cellen zullen presteren aan het eind van het klinisch onderzoek."

Bij de test wordt de levensduur van de in het laboratorium gekweekte cellen vergeleken met transfusies met 'normale' rode bloedcellen van dezelfde donor. Omdat de in het lab gekweekte bloedcellen allemaal vers zijn, verwachten de onderzoekers betere resultaten dan bij de standaard bloedtransfusies, die cellen van verschillende leeftijden bevatten.

