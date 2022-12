Het cardioteam van AZ Sint-Jan Brugge-Oostende heeft voor het eerst in West-Europa een hartklep vervangen via een nieuwe cathetertechniek. Dat meldt het ziekenhuis dinsdag. De 63-jarige patiënte kreeg via de lies een nieuwe hartklep.

De vrouw kreeg een nieuwe tricuspidalisklep. Die bevindt zich aan de rechterkant van het hart. "Tot voor kort konden patiënten met ernstige tricuspidalisklep-lekkage enkel geholpen worden met een openhartoperatie. Die operatie brengt veel risico's met zich mee en kan slechts bij een beperkte groep patiënten worden toegepast worden", legt interventiecardioloog dr. Jan Van der Heyden die de ingreep leidde uit. "De toepassing van de cathetertechniek waarbij het hart benaderd wordt langs de veneuze kant, is daarom baanbrekend."

Wat is de cathetertechniek?

De cathetertechniek wordt al gebruikt voor vervanging van hartkleppen aan de linkerkant van het hart. Daarbij wordt een katheter met een kunstklep via een slagader tot op de plaats van de aortaklep gebracht. "Omdat daarmee zeer goede resultaten worden geboekt, willen we de cathetertechniek ook voor rechterhartkleppen gebruiken. We zetten nu de eerste stappen. Voor de patiënt is deze ingreep veel minder belastend: er is geen hart-longmachine nodig, de borstkas moet niet open gelegd worden en het hart niet stilgelegd. De patiënt moet nauwelijks revalideren."

De operatie verliep zonder complicaties. "Het vernieuwende aan deze specifieke ingreep is dat de oude klep wordt gebruikt als 'landingsbaan' voor de nieuwe klep. In tegenstelling tot een chirurgische ingreep wordt de natieve klep niet verwijderd."

Naar verwachting biedt de ingreep de kans voor meer patiënten om op een minder ingrijpende manier te herstellen van een lekkende hartklep aan de rechterkant van het hart. Wereldwijd werden er tot nu toe zes patiënten behandeld met deze technologie.

