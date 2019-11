De meeste patiënten met het prikkelbaredarmsyndroom krijgen de raad hun voedingspatroon aan te passen en beter te leren omgaan met stress.

Het prikkelbaredarmsyndroom is in de eerste plaats een functionele stoornis. Het veroorzaakt geen ontsteking, tast de structuur van het darmslijmvlies niet aan en doet dus evenmin het risico op darmkanker of een andere aandoening toenemen. Al kan PDS wel een enorme impact hebben op de levenskwaliteit.

"Als het over de spijsvertering gaat, is er geen rechtstreeks verband tussen de intensiteit van de pijn en de aanwezigheid van letsels. PDS kan erg pijnlijk zijn, maar is niet gevaarlijk", stelt dokter Edouard Louis (gastro-enteroloog, universitair ziekenhuis Luik) gerust. De meeste patiënten kunnen het ongemak drastisch terugdringen door aan hun voedingspatroon te sleutelen en door beter om te leren gaan met stress.

"Wat voeding betreft, moet je een onderscheid maken tussen voeding die het ontstaan van prikkelbaredarmsyndroom in de hand werkt en voeding die de symptomen verergert. Wie veel vezels (fruit en groenten) eet, loopt minder risico op PDS. Maar bij een opflakkering van de aandoening moet je deze vezels schrappen, omdat ze de symptomen verergeren. Zodra de symptomen afnemen, mag je weer volop vezels op het menu te zetten."

Patiënten met prikkelbaredarmsyndroom krijgen wel de raad om matig om te springen met vetten, alcohol en opwekkende middelen zoals koffie. Zij doen er ook goed aan om op vaste tijdstippen te eten, langdurig te kauwen en geregeld water te drinken.