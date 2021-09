In Vlaanderen leven naar schatting 500.000 mensen met diabetes (type 1 of type 2) en om de 17 minuten krijgt iemand in Vlaanderen de levenslange diagnose 'diabetes'. Ook bestaan er nog altijd veel misverstanden en vragen over diabetes. Dat merken ze ook bij de Diabetes Infolijn, die haar 25ste verjaardag viert.

Momenteel hebben 1 op 10 volwassen Vlamingen diabetes, maar 1 op 3 is niet gediagnosticeerd. Type 1 diabetes, de minst voorkomende vorm, is een auto-immuunaandoening die voornamelijk voor de leeftijd van 40 jaar ontstaat. In zo'n 90% van de gevallen gaat het echter om type 2 diabetes (vroeger ook wel 'ouderdomsdiabetes' genoemd). Type 2 diabetes kent meestal een sluimerend verloop, waardoor het soms jaren onopgemerkt blijft. Risicofactoren zijn overgewicht (vooral te dikke buik), te weinig lichaamsbeweging, leeftijd, diabetes in de familie en een voorgeschiedenis van te hoge bloedsuikerwaarden (bijvoorbeeld zwangerschapsdiabetes). Wie een verhoogd risico loopt, kan de evolutie naar type 2 diabetes met meer dan de helft voorkomen door gezond te leven. Meer informatie kan je vinden op www.diabetes.be. Op www.gezondheidskompas.be kan iedereen vanaf 45 jaar zijn risico op diabetes type 2 nagaan.

Heel wat vragen

Deze diagnose roept vaak veel vragen op: vragen over voeding, over het meten van suikerwaarden, maar evenzeer vragen over schuldsaldoverzekeringen of het halen van een rijbewijs. En dit niet alleen bij patiënten zelf, maar ook bij mensen die in hun directe omgeving met diabetes geconfronteerd worden.

Precies daarom werd 25 jaar geleden de Diabetes Infolijn opgericht, een laagdrempelig kanaal waar iedereen met vragen over diabetes gratis en discreet terecht kan. Via infolijn@diabetes.be of 0800 96 333 kan je je vragen stellen aan één van de 3 professionele medewerkers. De afgelopen 25 jaar beantwoordden zij meer dan 100.000 oproepen.

'Wij merken dagelijks dat er nog heel wat vragen en misverstanden rond diabetes bestaan. Recent onderzoek naar de kennis over diabetes (iVOX in opdracht van Diabetes Liga, 2019) gaf ook al aan dat de Vlaming gemiddeld genomen slechts 4,9/10 scoort op zijn/haar kennis over diabetes. Het is onze taak om mensen goed te informeren, om met hen te connecteren en ze te mobiliseren om goed om te gaan met diabetes', aldus Karen Ruys, al 10 jaar medewerkster bij de Diabetes Infolijn.

De diagnose van diabetes kan 111 (en meer) vragen oproepen. Belangrijk is dat je niet met deze vragen blijft zitten. Dat weten zangeres Celien, ultraloper Olivier Kronal, schrijfster Lize Spit en sportieve senior Marc Bosmans als geen ander en daarom roepen ze in een campagnevideo om je vragen over diabetes vooral te stellen. De mensen van de Diabetes Infolijn, het diabetes zorgteam en andere lotgenoten helpen deze beantwoorden.

Naar aanleiding van haar 25e verjaardag heeft de Diabetes Infolijn 111 vragen en antwoorden over diabetes gebundeld in een handig boek. Dit boek kan besteld worden via shop.diabetes.be

