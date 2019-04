Vlaamse overheid waarschuwt opnieuw voor tekenbeten

De Vlaming heeft nog te weinig kennis over tekenbeten en de ziekte van Lyme. Daarom lanceert het Agentschap Zorg en Gezondheid donderdag opnieuw de campagne "Wees niet gek. Doe de tekencheck."

Teken komen overal in de natuur voor, en dus niet alleen in bossen. "Vooral van april tot oktober loop je risico op een tekenbeet. Het is dan belangrijk om je na een wandeling of activiteit in de natuur te controleren op tekenbeten. Dat zou een vanzelfsprekende gewoonte moeten worden", zegt het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Toch doen veel mensen dat niet. Volgens een recente steekproef die het agentschap liet uitvoeren bij een duizendtal Vlamingen, blijkt dat bijna twee derde zichzelf niet controleert op tekenbeten nadat ze in natuur zijn geweest. Evenveel Vlamingen zijn er onterecht van overtuigd dat ze met een lange broek en lange mouwen geen tekenbeet kunnen krijgen en dat de ziekte van Lyme - die door een tekenbeet veroorzaakt kan worden - ongeneeslijk is, terwijl die makkelijk te behandelen is als je er op tijd bij bent.

Daarnaast blijkt dat 80 procent van de respondenten een teek op een foute manier verwijdert, waardoor het risico om ziek te worden vergroot. "Vind je een teek? Verwijder die rustig en in één beweging, zonder ze te draaien of plat te duwen", zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen. "De campagne 'Wees niet gek. Doe de tekencheck.' geeft ook tips om een teek correct te verwijderen en toont hoe je verschillende types van tekenverwijderaars correct gebruikt."

Na het verwijderen van een teek is het ook belangrijk om mogelijke symptomen goed op te volgen. "Als je een tekenbeet hebt gehad, hou je best de plek van de beet één maand in de gaten", zegt het Agentschap Zorg en Gezondheid. "Een steeds groter wordende rode plek kan een symptoom zijn van de ziekte van Lyme. Ook symptomen die lijken op griep kunnen optreden. Als een van die symptomen zich voordoet, ga je best naar de huisarts."