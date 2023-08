Het Vlaams Patiëntenplatform pleit ervoor om borstkankerzorg verder te centraliseren in erkende borstklinieken. De erkenningscriteria, zoals het aantal minimale nieuwe diagnoses per jaar, moeten nauw opgevolgd en gerespecteerd worden.

Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg publiceert vandaag op haar website (zorgkwaliteit.be) de resultaten rond de kwaliteit van zorg voor borstkankerpatiënten. Iedereen kan op de website onder meer nagaan hoeveel nieuwe diagnoses er per jaar per ziekenhuis zijn, of patiënten een correcte en volledige diagnose krijgen, of behandelingen tijdig worden opgestart na een diagnose en wat de overlevingskansen zijn.

Een op de zeven vrouwen in ons land krijgt ooit borstkanker, of zowat 10.000 vrouwen per jaar. Uit de nieuwe cijfers blijkt dat de overlevingskans van borstkankerpatiënten vijf jaar na de behandeling is gestegen: van 91,6 procent in de jaren 2009 tot 2013 naar 94,1 procent in de periode 2014-2018. In dezelfde periode groeide ook het aantal patiënten dat geen tweede operatie na een borstsparende ingreep moest ondergaan: van 85,7 naar 90,9 procent.

Het Vlaams Patiëntenplatform is blij dat deze resultaten transparant gemaakt worden. Zo kunnen patiënten de kwaliteit van zorg in de verschillende ziekenhuizen vergelijken. 'Toch maken we ons ook zorgen. De ongerustheid bij borstkankerpatiënten die worden behandeld in minder goed scorende ziekenhuizen is groot. De telefoon bij onze patiëntenverenigingen zal weer roodgloeiend staan', verwacht Else Tambuyzer, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform. De organisatie pleit voor een verdere centralisatie van borstkankerzorg in erkende borstklinieken. 'Wanneer ziekenhuizen niet voldoen aan de vooropgestelde erkenningscriteria, moet dit resulteren in strenge maatregelen.'

Kom op tegen Kanker reageert positief op de publicatie van de cijfers. De Vlaamse ziekenhuizen scoren over het algemeen goed, maar enkele centra scoren duidelijk slechter op het vlak van vijfjaarsoverleving. Een aantal bevindingen "verontrust" de organisatie echter.

'In vijf ziekenhuizen hebben borstkankerpatiënten een significant lagere overlevingskans. Een aantal ziekenhuizen heeft zo weinig patiënten dat een statistische evaluatie van de kwaliteit van hun zorg niet mogelijk is en zijn daarom niet opgenomen in de resultaten. Vijftien ziekenhuizen stellen minder dan 60 borstkankerdiagnoses per jaar. In totaal gaat het om 630 patiënten. Voor Kom op tegen Kanker kan dit niet', zegt Ward Rommel, expert kankerzorg.

Kom op tegen Kanker hoopt dat de publicatie een stimulans is voor die ziekenhuizen om hun zorgkwaliteit te verbeteren en voor de overheid om beter op te volgen of borstklinieken aan alle criteria voldoen. 'Iedere patiënt heeft recht op de beste zorg en om dat te garanderen is transparantie over de overleving en zorgkwaliteit in de Vlaamse ziekenhuizen essentieel.'

