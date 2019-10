Wil je je lichaam zo weinig mogelijk blootstellen aan de almaar toenemende vervuiling van onze zeeën, dan kies je best voor kleinere vissoorten.

In zijn meest recente voedingsaanbevelingen voor België (2016) adviseert de Hoge Gezondheidsraad (HGR) om één tot twee keer per week vis te eten, waarvan één keer vette vis, zoals zalm, tonijn, haring, sardines. De HGR raadt ook aan verschillende vissoorten van diverse origine op het menu te zetten. Want vis heeft een hoge voedingswaarde en levert erg veel vitaminen (A, B12, D...) en mineralen (jodium, zink...). Vette vis heeft nog een extra troef: hij is de beste natuurlijke bron van langeketenvetzuren (omega 3).

...