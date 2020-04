In de rusthuizen zijn net geen 30.000 testen geregistreerd waarvan ongeveer 22.000 volledig werden geanalyseerd. Uit de analyse blijkt dat 85 procent negatief test op covid-19 en 15 procent positief, zo meldt het kabinet van minister De Backer zaterdagavond.

Verdere analyse door experts en de regio's zal toelaten om gerichte acties te nemen voor de individuele zorginstellingen, luidt het. Op 15 april waren 12.246 stalen verwerkt, met toen 19 procent positieve resultaten.

Volgende week krijgen de woonzorgcentra minstens 20 procent meer testen dan gepland, om de bestaande capaciteit optimaal te kunnen benutten. Dit zal gebeuren in samenspraak met de regio's.

Minister De Backer, die belast is met de taskforce data, testing and shortages, spreekt van een 'grote logistieke uitdaging'. Hij dankt alle betrokken partijen en roept de teams op het terrein op om de stalen goed te registreren voor ze op te sturen. 'Zo garanderen we samen een efficiënte en kwalitatieve keten.'

Verdere analyse door experts en de regio's zal toelaten om gerichte acties te nemen voor de individuele zorginstellingen, luidt het. Op 15 april waren 12.246 stalen verwerkt, met toen 19 procent positieve resultaten. Volgende week krijgen de woonzorgcentra minstens 20 procent meer testen dan gepland, om de bestaande capaciteit optimaal te kunnen benutten. Dit zal gebeuren in samenspraak met de regio's. Minister De Backer, die belast is met de taskforce data, testing and shortages, spreekt van een 'grote logistieke uitdaging'. Hij dankt alle betrokken partijen en roept de teams op het terrein op om de stalen goed te registreren voor ze op te sturen. 'Zo garanderen we samen een efficiënte en kwalitatieve keten.'